Российские наемники 16 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил

254 просмотра
Суббота, 4 апреля 2020, 07:16

3 апреля российские оккупационные войска 16 раз открывали огонь по позициям украинских военных, обошлось без потерь.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Боевики вновь использовали запрещенное "Минском" вооружение. Наемники вели обстрелы у Павлополя, Авдеевка, Красногоровки, Каменки, Новотроицкого и Опытного в районе ответственности "Восток".

В районе "Север" российские оккупанты вели огонь у Новотошковского, Орехового, Новозвановки и Луганского.

Также украинские военные ликвидировали, по предварительным данным, трех оккупантов. 

Коронавируса среди служебного состава не зафиксировано.

Дословно: "В течение суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства".

Украинская правда
Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Материалы по теме
В пятницу боевики семь раз обстреляли позиции Объединенных сил, без потерь 3 апреля 2020, 18:05
Формирования Российской Федерации осуществили 11 обстрелов украинских позиций 3 апреля 2020, 07:07
Боевики 8 раз нарушили "тишину", в ВСУ без потерь 2 апреля 2020, 18:37
Все новости
Главные новости
На Буковине зарегистрировали более 200 больных на коронавирус
Приватбанк подал новый иск против Коломойского и Боголюбова на $5,5 млрд
В Украине количество больных COVID-19 перевалило за тысячу
Министр обороны объяснил, почему во двор частного дома упала ракета
Все новости
еда

14 причин, почему вы постоянно голодны

поясняет Супрун

Можно ли есть перед сдачей анализов?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів