Российские наемники 16 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил

3 апреля российские оккупационные войска 16 раз открывали огонь по позициям украинских военных, обошлось без потерь.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Боевики вновь использовали запрещенное "Минском" вооружение. Наемники вели обстрелы у Павлополя, Авдеевка, Красногоровки, Каменки, Новотроицкого и Опытного в районе ответственности "Восток".

В районе "Север" российские оккупанты вели огонь у Новотошковского, Орехового, Новозвановки и Луганского.

Также украинские военные ликвидировали, по предварительным данным, трех оккупантов.

Коронавируса среди служебного состава не зафиксировано.

Дословно: "В течение суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства".