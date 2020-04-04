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Российские наемники 16 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил

Суббота, 4 апреля 2020, 07:16

3 апреля российские оккупационные войска 16 раз открывали огонь по позициям украинских военных, обошлось без потерь.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Боевики вновь использовали запрещенное "Минском" вооружение. Наемники вели обстрелы у Павлополя, Авдеевка, Красногоровки, Каменки, Новотроицкого и Опытного в районе ответственности "Восток".

В районе "Север" российские оккупанты вели огонь у Новотошковского, Орехового, Новозвановки и Луганского.

Также украинские военные ликвидировали, по предварительным данным, трех оккупантов. 

Коронавируса среди служебного состава не зафиксировано.

Дословно: "В течение суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства".

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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