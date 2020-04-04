ООС: 7 обстрелов, без потерь

С начала суток 4 апреля вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Из семи зафиксированных обстрелов три - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружения. Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял подразделения Объединенных сил. Так, со станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра оккупанты вели огонь по защитникам Широкино, крупнокалиберные пулеметы враг также применил против защитников Славного и Водяного.

Украинские военнослужащие открыли ответный огонь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ трижды прибегли к минометным обстрелам позиций Объединенных сил.

Вблизи Орехово враг с направления Золотого-5 выпустил по украинским опорным пунктам девять мин 82-го калибра и семь выстрелов из гранатометов различных систем. Минометы калибров 120 мм и 82 мм с общим расходом восемь мин противник также применил для обстрела окраин Новотошковского.

Позиции Объединенных сил в районе Южного оккупационные войска обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военные в ответ открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника.