ООС: 7 обстрелов, без потерь

80 просмотров
Суббота, 4 апреля 2020, 18:58

С начала суток 4 апреля вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Из семи зафиксированных обстрелов три - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружения. Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял подразделения Объединенных сил. Так, со станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра оккупанты вели огонь по защитникам Широкино, крупнокалиберные пулеметы враг также применил против защитников Славного и Водяного.

Украинские военнослужащие открыли ответный огонь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ трижды прибегли к минометным обстрелам позиций Объединенных сил.

Вблизи Орехово враг с направления Золотого-5 выпустил по украинским опорным пунктам девять мин 82-го калибра и семь выстрелов из гранатометов различных систем. Минометы калибров 120 мм и 82 мм с общим расходом восемь мин противник также применил для обстрела окраин Новотошковского.

Позиции Объединенных сил в районе Южного оккупационные войска обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военные в ответ открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Материалы по теме
Формирования РФ обстреляли поселок в Донецкой области, ранена жительница 4 апреля 2020, 18:44
Российские наемники 16 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил 4 апреля 2020, 07:16
На Донбассе ранены трое военных – ООС 2 апреля 2020, 07:16
Все новости
Главные новости
У Кличко сказали, в каких аптеках можно найти маски и дезинфекторы
Кабмин настаивает, что на улицу надо выходить в маске
4 апреля. No time to die: В Украине более тысячи больных, Испания догоняет Италию, в Эквадоре тела оставляют прямо на улицах
Умер экс-министр, ученый Иван Вакарчук
Все новости
комиксы

На передовой: суровая реальность врачей во время пандемии коронавируса

Фото

Как проходил конкурс замороженных волос в Канаде

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!