В США уже более 300 000 заражений COVID-19

В США 21 января зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом, сейчас в стране уже 305 820 случаев COVID-19.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Всего в мире с 1192028 случаев заболевания 245981 лицо выздоровела и 64316 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Сейчас в США зафиксировали 305 820 случая заражения, в Испании - 124 870, в Италии - 124 632, в Германии - 95 640, Франции - 90 842, Иране - 55749.

В Китае, где пик эпидемии прошел, зафиксировано 82 549 случая заражения COVID-19.

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Напомним:

В Украине по состоянию на 22:00 4 апреля зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты. Он отметил, что 2 недели назад попросил украинцев за рубежом вернуться в Украину, сейчас в связи с распространением коронавируса приходится закрывать границу.

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