За сутки в Киеве произошло 42 пожара: горела трава и мусор

За последние сутки в Киеве зафиксировано 42 пожара, во время которых не погиб и не травмировался ни один человек.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на Управление по вопросам гражданской защиты

Дословно: "В частности, подразделения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве выезжали на тушение пожаров в экосистемах:

- в Подольском районе на открытой территории горел травяной настил и сухие ветки на площади 2 га;

- в Голосеевском районе на открытой местности горел травяной настил на площади 1000 кв. м;

- в Деснянском районе на открытой территории горел травяной настил на площади 2 га;

- в Святошинском районе на открытой местности горел камыш на площади 1 га;

- в Деснянском районе на открытой местности горел травяной настил на площади 300 кв. м;

- в Подольском районе на открытой местности горел мусор и деревья на богомолье 150 кв. м;

- в Шевченковском районе на открытой местности горел травяной настил на площади 50 кв. м;

- в Дарницком районе горел травяной настил и резиновые покрышки на площади 130 кв. м;

- в Соломенском районе на открытой местности горел травяной настил на площади 300 кв. м;

- в Деснянском районе на открытой территории горел травяной настил, дерева и бытовой мусор на площади 1000 кв. м;

- в Дарницком районе возле озера Прирва горел травяной настил и камыш на площади 400 кв. м;

- в Оболонском районе на открытой территории горел травяной настил и деревья на площади 800 кв. м;

- в Голосеевском районе на открытой местности горел травяной настил на площади 30 кв. м;

- в Деснянском районе на открытой территории горел травяной настил и деревья на площади 30 кв. м;

- на территории Днепровского лесного хозяйства отдельными очагами горел травяной настил, деревья, кусты и камыш на площади 4 га;

- в Голосеевском районе на открытой местности горел травяной настил и кустарники на площади 900 кв. м;

- в Голосеевском районе на открытой территории горел травяной настил и камыш на площади 1 га;

- в Голосеевском районе на открытой местности горел травяной настил на площади 400 кв. м;

- в Оболонском районе на открытой территории горел травяной настил на площади 40 кв. м.

В частности, пожарные 14 раз выезжали на тушение мусора на открытой территории и в металлических контейнерах".

Детали: Сообщается, что за период с 23 марта по 4 апреля пожарные ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве 131 раз выезжали на тушение пожаров в экосистемах Киева, общая площадь которых более 41 га.

Причиной возгорания, чаще всего, является человеческий фактор: поджог мусора, травяного настила и сжигание листьев.

За последние сутки в Киевской области зафиксирован 121 пожар общей площадью 166 га. Также до сих пор не удалось ликвидировать горение торфяников. В частности, в Иванковском районе в с. Сосновка остается горение на площади 0,1 га; в пгт. Бородянка остается горение на площади 0,35 га; в Киево-Святошинском районе в с.Ходосовка остается горение на площади 0,02 га.

В Зоне отчуждения безусловного (обязательного) отселения продолжается ликвидация лесного пожара на площади 10 га.

Что предшествовало: 4 апреля в КГГА со ссылкой на данные лаборатории "Киевской службы спасения" и ГСЧС сообщили, что превышение продуктов горения на всей территории Киева обнаружено за большого количества пожаров в экосистемах столице и Киевской области.