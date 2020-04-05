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В Британии количество умерших от коронавируса приблизилось к 5 тысячам

Воскресенье, 5 апреля 2020, 18:17
В Британии количество умерших от коронавируса приблизилось к 5 тысячам

В Великобритании от коронавирусной болезни умерли уже 4934 человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В течение последних суток в Британии от коронавируса умер 621 человек. Это несколько меньше, чем вчера, когда сообщалось о 708 смертях.

Общее количество людей, которые заразились коронавирусом, в Британии выросло до 47806. При этом 5903 заразились в течение последних суток, что значительно больше чем количество зараженных в субботу – 3735.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу заявил, что остается в изоляции, поскольку у него все еще есть легкие симптомы коронавируса.

Ранее Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.

Кроме него, заразились и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, и наследник британского престола принц Чарльз, которые, впрочем, уже вышли из семидневного карантина.

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Темы: Великобританиякоронавирус
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