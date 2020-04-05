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На Донбассе ранен украинский военный

Воскресенье, 5 апреля 2020, 18:52
На Донбассе ранен украинский военный

С начала суток в воскресенье вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов ранен украинский военный.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы вовремя прекратили вражеские провокации".

"Сегодня в результате вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь".

Детали: Большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

После полуночи российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли украинские позиции возле Каменки.

Утром враг выпустил четыре мины 120-го калибра по опорному пункту одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово, а в полдень открыл огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия по окрестностям Авдеевки.

Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты обстреляли позиции ООС у Старогнатовки.

Отмечается, что на все вражеские провокации украинские военнослужащие давали жесткий ответ из имеющегося вооружения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из миномета калибра 82 мм утром обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Хутора Вольного, а из автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия – защитников Крымского.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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