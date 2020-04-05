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В Киевской области больше всего случаев коронавируса в Обуховском районе

Воскресенье, 5 апреля 2020, 21:31
В Киевской области больше всего случаев коронавируса в Обуховском районе

Больше всего случаев коронавируса в Киевской области зафиксировано в Обуховском и Киево-Святошинском районах.

Источник: Киевская ОГА

Детали: По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 5 апреля официально подтверждено 88 случаев заболевания коронавирусом.

Как отмечает ОГА, среди них 5 детей (3 из пгт Козин, 1 из с. Лесники, 1 – г. Борисполь).

Из всех случаев заболевания 30 выявлены в Обуховском районе (пгт Козин, с. Романков., г. Украинка, г. Обухов) и 19 в Киево-Святошинском (м. Вишневое, г. Боярка, с. Лесники, с. Гатное, с. Дмитровка, с. Софиевская Борщаговка, с. Тарасовка, с. Крюковщина, с. Свято-Петровское).

Кроме того, 7 больных зафиксировали в г. Борисполь, 5 в г. Буча, по 4 – в городах Вышгород и Белая Церковь, по 3 – в Броварах и Ирпене, по 2 – в Васильковском (с. Рославичи) и Мироновском (с. Масловка) районах.

По одному больному выявлено в г. Фастов, пгт Ворзель., г. Гостомель, с. Коцюбинское; с. Гнедин Бориспольского района, с. Фурсы Белоцерковского района, с. Зазимье Броварского района, пгт Ставище Ставищенского района и с. Мостыще Макаровского района.

Из них на стационарном лечении находится 32 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляции) – 56.

Выздоровели в области 4 человека: девушка 21 год из г. Бровары, мужчина 51 год из г. Белая Церковь, женщина 34 года из с. Дмитровка Киево-Святошинского района, женщина 60 лет из г. Обухов. Умерло - 5, в т.ч. женщина 56 лет из г. Фастов.

Подозрение на заражение имеют 367 человек. Больше всего в Киево-Святошинском (80) и в Обуховском (60) районах.

Установлено медицинское наблюдение за 1066 контактными лицами.

Что предшествовало: По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине зафиксирован 1251 случай заболевания COVID-19, 32 - летальный, 25 человек выздоровели. 

Узнать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире 

Украинская правда
Темы: Киевская областькоронавирус
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