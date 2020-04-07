Зеленский: Молимся за здоровье Джонсона
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Вторник, 7 апреля 2020, 00:38
Президент Владимир Зеленский пожелал госпитализированному в реанимацию из-за коронавируса премьер-министру Великобритании Борису Джонсону побороть болезнь.
Источник: Зеленский в Twitter
Прямая речь: "Вместе со всеми британцами желаем Борису Джонсону бороться и победить, молимся за его здоровье".
Together with all Brits we wish @BorisJohnson to fight and to win, we pray for his health
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2020
Что предшествовало: Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который заразился коронавирусом, перевели в реанимационное отделение больницы.
Напомним:
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу заявил, что остается в изоляции, поскольку у него все еще есть легкие симптомы коронавируса.
- Ранее Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.
- Кроме него, заразились и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, и наследник британского престола принц Чарльз, которые, впрочем, уже вышли из семидневного карантина.
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Украинская правда
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