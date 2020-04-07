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Молимся за здоровье Джонсона – Зеленский

Вторник, 7 апреля 2020, 00:38
Молимся за здоровье Джонсона – Зеленский

Президент Владимир Зеленский пожелал госпитализированному в реанимацию из-за коронавируса премьер-министру Великобритании Борису Джонсону побороть болезнь.

Источник: Зеленский в Twitter, "Интерфакс"

Прямая речь: "Вместе со всеми британцами желаем Борису Джонсону бороться и победить, молимся за его здоровье".

Детали:  После сообщения об ухудшении состояния Джонсона лидеры многих стран начали желать ему скорейшего выздоровления. Так поддержку премьеру выразили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и испанский коллега Педро Санчес.

Кроме того, надежду на улучшение здоровья лидера Великобритании выразили премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус и премьер Шотландии Стерджен.

Здоровья Джонсону также пожелали его предшественники Тереза ​​Мэй и Дэвид Кэмерон.

Что предшествовало: Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который заразился коронавирусом, перевели в реанимационное отделение больницы.

Напомним: 

  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу заявил, что остается в изоляции, поскольку у него все еще есть легкие симптомы коронавируса.
  • Ранее Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.
  • Кроме него, заразились и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, и наследник британского престола принц Чарльз, которые, впрочем, уже вышли из семидневного карантина.

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Борис с вирусом: как Британия с больным премьером изменила стратегию противодействия эпидемии.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийВеликобритания
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