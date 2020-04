Президент Владимир Зеленский пожелал госпитализированному в реанимацию из-за коронавируса премьер-министру Великобритании Борису Джонсону побороть болезнь.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Вместе со всеми британцами желаем Борису Джонсону бороться и победить, молимся за его здоровье".

Together with all Brits we wish @BorisJohnson to fight and to win, we pray for his health