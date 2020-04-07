Зеленский: Молимся за здоровье Джонсона

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Вторник, 7 апреля 2020, 00:38

Президент Владимир Зеленский пожелал госпитализированному в реанимацию из-за коронавируса премьер-министру Великобритании Борису Джонсону побороть болезнь.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Вместе со всеми британцами желаем Борису Джонсону бороться и победить, молимся за его здоровье".

Что предшествовало: Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который заразился коронавирусом, перевели в реанимационное отделение больницы.

Напомним: 

  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу заявил, что остается в изоляции, поскольку у него все еще есть легкие симптомы коронавируса.
  • Ранее Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.
  • Кроме него, заразились и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, и наследник британского престола принц Чарльз, которые, впрочем, уже вышли из семидневного карантина.

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Украинская правда
Темы: Зеленский Великобритания


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