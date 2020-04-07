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В Минздраве объяснили, когда будут смягчать карантин

Вторник, 7 апреля 2020, 23:34
В Минздраве объяснили, когда будут смягчать карантин

Смягчать ограничительные меры, введенные в Украине из-за пандемии коронавируса, надо только в случае устойчивой тенденции к снижению количества новых случаев заболевания.

Источник: начальник отдела эпиднадзора за инфекционными болезнями Центра общественного здоровья при Минздраве Роман Родына в эфире hromadske

Детали: По его словам, уже есть определенная тенденция к уменьшению количества новых случаев инфицирования. Родына считает, что это доказывает - карантинные мероприятия "реально действуют".

Но, по его мнению, карантин еще рано отменять, так как пока нет устойчивой тенденции к снижению заболеваемости.

Эпидемиолог уточнил, что вопрос смягчения карантина будет рассматриваться в случае реального снижения заболеваемости.

Прямая речь: "Если мы будем видеть, что это устойчивая тенденция, не зависящая ни от одного фактора - выходной день, не выходной - то, конечно, такой вопрос будет поднят (о смягчении карантина - ред.). Что надо делать для этого? Я хочу, чтобы мы продолжали соблюдать те ограничительные меры, которые сейчас введены".

Предыстория:

  • Во вторник министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока рано говорить о завершении карантина.

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинкоронавирусМинздрав
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