Дистанционная Пасха: освященные куличи будут присылать по почте

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Среда, 8 апреля 2020, 20:30

С понедельника следующей недели, 13 апреля, Укрпочта начнет на заказ бесплатно доставлять в дома украинцев освященные куличи.

Источник: телеграм-канал министра инфраструктуры Власдислава Криклия

Детали: По его словам, заказать бесплатную доставку пасхального хлеба можно на сайте Укрпочты или через контакт-центр 0 800 300 545 до 12 апреля включительно.

Почтальоны или курьеры будут приносить куличи домой с 13 по 17 апреля в зависимости от даты заказа и населенного пункта.

Криклий рассказал, что освящением куличей занимаются Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь.

Прямая речь: "Имел честь обратиться к предстоятелям Православной Церкви Украины Блаженнейшему Митрополиту Епифанию и Украинской греко-католической церкви Блаженнейшему Святославу за благословением и освящением пасхальных хлебов для всех украинцев, которые соблюдают меры карантина и проведут Пасху дома".

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Напомним:

  • Предстоятель ПЦУ Епифаний договорился с президентом Владимиром Зеленским, что в связи с карантином богослужения в предпасхальные дни и на Пасху должны проходить удаленно, через трансляции.
  • Украина в этом году Пасху празднует 19 апреля.
  • В связи с пандемией Укрпочта также запустила сервис адресной доставки продуктов первой необходимости.

Украинская правда
Темы: коронавирус празднования церковь Covid-2019


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