Дистанционная Пасха: освященные куличи будут присылать по почте
С понедельника следующей недели, 13 апреля, Укрпочта начнет на заказ бесплатно доставлять в дома украинцев освященные куличи.
Источник: телеграм-канал министра инфраструктуры Власдислава Криклия
Детали: По его словам, заказать бесплатную доставку пасхального хлеба можно на сайте Укрпочты или через контакт-центр 0 800 300 545 до 12 апреля включительно.
Почтальоны или курьеры будут приносить куличи домой с 13 по 17 апреля в зависимости от даты заказа и населенного пункта.
Криклий рассказал, что освящением куличей занимаются Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь.
Прямая речь: "Имел честь обратиться к предстоятелям Православной Церкви Украины Блаженнейшему Митрополиту Епифанию и Украинской греко-католической церкви Блаженнейшему Святославу за благословением и освящением пасхальных хлебов для всех украинцев, которые соблюдают меры карантина и проведут Пасху дома".
Читайте также: Пасха во время пандемии. Что готовят церкви и президент
Напомним:
- Предстоятель ПЦУ Епифаний договорился с президентом Владимиром Зеленским, что в связи с карантином богослужения в предпасхальные дни и на Пасху должны проходить удаленно, через трансляции.
- Украина в этом году Пасху празднует 19 апреля.
- В связи с пандемией Укрпочта также запустила сервис адресной доставки продуктов первой необходимости.