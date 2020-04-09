Информация о киевлянах, больных коронавирусом, защищена - КГГА

В сети распространяется ложная информация о киевлянах, которые заболели короновирусом - списки адресов, где якобы живут люди с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Источник: заместитель председателя КГГА Николай Поворознюк в Facebook

Прямая речь Поворознюка "Отмечу, эта информация не соответствует действительности. По обращению города правоохранительные органы проверяют возможные источники ее распространения.

Напомню, в городе работает Мониторинговый центр по противодействию распространения Covid-19, специалисты которого сотрудничают с группами риска, пока это более 40 000 киевлян. Задача центра - максимально предупредить распространение заболевания ".

Детали: Он уверяет, что вся информация о киевлянах, которые находятся в базе Мониторингового центра, защищена и не попадет в открытый доступ.

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Предыстория: По состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случая заболевания COVID-19, в течение 8 апреля подтверждено 224 новых случая. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек.