В России за сутки обнаружили почти 8 тысяч больных коронавирусом, около сотни умерли
Пятница, 1 мая 2020, 11:32
За последние сутки в РФ подтверждено 7933 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 3 561 - в российской столице. 96 человек погибли.
Источник: данные Минздрава РФ
Детали: Всего в России зарегистрировали 114 431 заболевшего коронавирусом в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 13 220 человек.
Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось уже 1169 человек.
Напомним: в Украине за последние сутки выявили 455 больных коронавирусной инфекцией, 11 человек скончались.