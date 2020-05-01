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В России за сутки обнаружили почти 8 тысяч больных коронавирусом, около сотни умерли

Пятница, 1 мая 2020, 11:32
В России за сутки обнаружили почти 8 тысяч больных коронавирусом, около сотни умерли

За последние сутки в РФ подтверждено 7933 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 3 561 - в российской столице. 96 человек погибли.

Источник: данные Минздрава РФ

Детали: Всего в России зарегистрировали 114 431 заболевшего коронавирусом в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 13 220 человек.

Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось уже 1169 человек.

 

Напомним: в Украине за последние сутки выявили 455 больных коронавирусной инфекцией, 11 человек скончались.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияэпидемиякоронавирус
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