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Житомирщина пересекла черту в четыре сотни больных коронавирусом

Воскресенье, 3 мая 2020, 04:04

С начала вспышки коронавируса в Житомирской области подтвердили 423 случая заражения коронавирусом, только за последние сутки количество больных увеличилось на 30 человек.

Источник: председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook

Прямая речь: "По состоянию на 22:30, по результатам лабораторного исследования 62 проб, количество больных COVID-19 выросло на 30 человек. Общая численность заражений составляет 423 человека".

Детали: Больше всего заражений зарегистрировали в Житомире – 148 человек. В Коростене обнаружили 87 больных, в Бердичеве – 79.

Большинство новых случаев подтвердили в Коростене – 16 больных. В областном центре насчитали 11 новых заражений. Также 2 случая диагностировали в Бердичеве и 1 в Житомирском районе.

Что предшествовало: За минувшие сутки обнаружили 550 новых больных коронавирусной инфекцией.

Всего в Украине зарегистрировали 11 411 случаев COVID-19, умерли 279 человек, из них 17 медработников, 1498 пациентов уже выздоровели, из них 335 медработников.

В Житомирской области по состоянию на 2 мая насчитали 393 случая заражения.

Напомним:

Украинская правда
Темы: Житомирская областькоронавирус


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