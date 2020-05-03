Житомирщина перетнула межу в чотири сотні хворих на коронавірус

Із початку спалаху коронавірусу у Житомирській області підтвердили 423 випадки зараження коронавірусом, лише за останню добу хворих побільшало на 30 осіб.

Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook

Пряма мова: "Станом на 22:30, за результатами лабораторного дослідження 62 проб, кількість хворих на COVID-19 зросла на 30 осіб. Загальна чисельність інфікувань становить 423 особи".

Деталі: Найбільше заражень зареєстрували у Житомирі – 148 людей. У Коростені виявили 87 хворих, у Бердичеві – 79.

Більшість нових випадків підтвердили в Коростені – 16 хворих. В обласному центрі нарахували 11 нових інфікувань. Також 2 випадки діагностували у Бердичеві та 1 в Житомирському районі.

Що передувало: За минулу добу виявили 550 нових хворих на коронавірусну інфекцію.

Загалом в Україні зареєстрували 11 411 випадків COVID-19, померли 279 людей, з них 17 медпрацівників, 1498 пацієнтів вже одужали, з них 335 медпрацівників.

На Житомирщині станом на 2 травня нарахували 393 випадки зараження.

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