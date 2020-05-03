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ООС: 6 обстрелов, трое военных травмированы

Воскресенье, 3 мая 2020, 19:03
ООС: 6 обстрелов, трое военных травмированы

В воскресенье вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.

Источник: сводка пресс-центра ООС по состоянию на 17 часов

Детали: Боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что военнослужащие из состава Объединенных сил дали решительный ответ на действия противника, после чего враг прекратил дальнейшие провокации.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования РФ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали украинские позиции неподалеку Широкино и Пищевика.

По окрестностям Богдановки вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь по защитниках Орехово вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов 82-го калибра, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окраины Крымского.

Что предшествовало: Ранее в штабе ООС сообщили, что 3 мая в результате обстрелов вблизи Орехово трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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