Во Франции наименьшее количество умерших от коронавируса с 22 марта

Во Франции за последние сутки подтверждено 135 летальных случаев среди инфицированных коронавирусом, и это самый низкий показатель с 22 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В настоящее время госпитализированы 5815 человек с инфекцией Covid-19, в том числе 345 новых пациентов в течение 24 часов; 3819 пациентов сейчас находятся в реанимации.

Всего во Франции с 1 марта умерли 24 585 человек (15 583 в больницах и 9312 в социальных и медико-социальных учреждениях, преимущественно дома престарелых). Вчера, 2 мая, сообщалось о смерти 135 человек за сутки, 1 мая - 218 человек, а 30 апреля - 289.

Инфицирование коронавирусом подтверждено у 131 287 человек, что на 308 больше, чем за предыдущий день.

Выписаны из больниц 50 784 человека, что на 222 больше, чем вчера.

Напомним, в Великобритании за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 315 человек и это вдвое меньше, чем днем ​​ранее.

В Италии за последние сутки зафиксировано 174 летальных случаях среди инфицированных, что является самым низким показателем более, чем за месяц.