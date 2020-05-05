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Разумков созывает внеочередное заседание Рады по просьбе оппозиции

Вторник, 5 мая 2020, 16:53
Разумков созывает внеочередное заседание Рады по просьбе оппозиции

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание парламента 7 мая по просьбе оппозиции.

Источник: аппарат Верховной Рады

Дословно: "В связи с требованием 156 народных депутатов о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады... созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады девятого созыва на 14 часов 7 мая 2020".

Детали: На заседании планируется рассмотреть два вопроса:

  • проект закона № 3380 о повышении способности системы здравоохранения противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19.
  • проект закона № 3376 "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно определения размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней).

Что было раньше: Экс-президент и сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что оппозиционные фракции и группы при поддержке трех депутатов от "Слуги народа" собрали 150 голосов для созыва внеочередного заседания Верховной Рады.

По словам Порошенко, подписанты требуют рассмотреть три законопроекта.

Первый из них предусматривает выплату медработнику страховки в 200 тыс. грн в случае заболевания, а в случае смерти - выплата составит 1,5 млн грн.

Вторая инициатива касается тест-систем и третья - выплаты надбавок к заработным платам медработникам, вовлеченным в противоэпидемические мероприятия.

Напомним:

  • Во фракции "Слуга народа" планируют следующее внеочередное заседание Верховной Рады на 12 мая. На нем собираются во втором чтении рассмотреть так называемый антиколомойський законопроект о банках.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаРазумков Дмитрий
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