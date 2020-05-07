Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГБР взялось за ограничение выработки электроэнергии на АЭС

Четверг, 7 мая 2020, 16:44
ГБР взялось за ограничение выработки электроэнергии на АЭС

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту возможных неправомерных действий сотрудников Министерства энергетики и защиты окружающей среды в связи со снижением мощностей энергоблоков атомных электростанций в пользу увеличения объемов закупки электроэнергии у частных компаний.

Источник: сайт ГБР

Дословно: "ГБР расследует ограничение выработки электроэнергии на АЭС".

Детали: Сообщается, что должностные лица Минэнергетики утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год.

Он предусматривает вывод предприятия госсектора экономики атомной отрасли в резерв, перевод энергоблоков на работу на пониженной мощности, а взамен увеличивает объем закупки электроэнергии у частных компаний.

В связи с такими действиями Минэкономики происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%. А это, по данным ГБР, может привести к остановке энергоблоков АЭС, к нанесению ущерба госбюджету и к банкротству объекта госсобственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Предыстория: 

  • Экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщал, что и.о. министра энергетики Ольга Буславец инициирует остановку трех блоков АЭС мощностью 3000 МВт и уменьшение производства еще на 5 блоках. По его словам, после таких инициатив Буславец практически потеряла шансы быть утвержденной в парламенте.
  • Позже глава энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что 29 апреля в 20:05 после срабатывания автоматики от сети был отключен атомный блок №3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт. Герус выступает против масштабной остановки АЭС.

Украинская правда
Темы: ГБРэнергетикаАЭС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
ГБР
ГБР направило в суд более 75 обвинений в отношении судей за полгода
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Наркотрафик из Эквадора: во Львове заблокировали транснациональный канал сбыта кокаина
Последние новости
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
Все новости...
Реклама: