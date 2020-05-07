ГБР взялось за ограничение выработки электроэнергии на АЭС

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту возможных неправомерных действий сотрудников Министерства энергетики и защиты окружающей среды в связи со снижением мощностей энергоблоков атомных электростанций в пользу увеличения объемов закупки электроэнергии у частных компаний.

Источник: сайт ГБР

Дословно: "ГБР расследует ограничение выработки электроэнергии на АЭС".

Детали: Сообщается, что должностные лица Минэнергетики утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год.

Он предусматривает вывод предприятия госсектора экономики атомной отрасли в резерв, перевод энергоблоков на работу на пониженной мощности, а взамен увеличивает объем закупки электроэнергии у частных компаний.

В связи с такими действиями Минэкономики происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%. А это, по данным ГБР, может привести к остановке энергоблоков АЭС, к нанесению ущерба госбюджету и к банкротству объекта госсобственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

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