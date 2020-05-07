Все разделы
Укр / Рус

ГБР взялось за ограничение выработки электроэнергии на АЭС

Четверг, 7 мая 2020, 16:44

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту возможных неправомерных действий сотрудников Министерства энергетики и защиты окружающей среды в связи со снижением мощностей энергоблоков атомных электростанций в пользу увеличения объемов закупки электроэнергии у частных компаний.

Источник: сайт ГБР

Дословно: "ГБР расследует ограничение выработки электроэнергии на АЭС".

Детали: Сообщается, что должностные лица Минэнергетики утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год.

Он предусматривает вывод предприятия госсектора экономики атомной отрасли в резерв, перевод энергоблоков на работу на пониженной мощности, а взамен увеличивает объем закупки электроэнергии у частных компаний.

В связи с такими действиями Минэкономики происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%. А это, по данным ГБР, может привести к остановке энергоблоков АЭС, к нанесению ущерба госбюджету и к банкротству объекта госсобственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Предыстория: 

  • Экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщал, что и.о. министра энергетики Ольга Буславец инициирует остановку трех блоков АЭС мощностью 3000 МВт и уменьшение производства еще на 5 блоках. По его словам, после таких инициатив Буславец практически потеряла шансы быть утвержденной в парламенте.
  • Позже глава энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что 29 апреля в 20:05 после срабатывания автоматики от сети был отключен атомный блок №3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт. Герус выступает против масштабной остановки АЭС.

Украинская правда
Темы: ГБРэнергетикаАЭС


powered by lun.ua
Главное сегодня

НАПК взялось за письмо владельца "Эпицентра" к Кличко

Рада поддержала обязательное массовое тестирование на коронавирус

Стало известно, когда нардепы возьмутся за "антиколомойский закон"

В Днипре от одной женщины 35 человек заразились коронавирусом

Метро до 22 мая не откроют – Офис президента

На следующие заседания ТКГ Украина планирует приглашать переселенцев

Все главные новости...
ГБР
ГБР ищет тех, кто избивал заключенных в Кропивницком СИЗО
Януковича повторно вызвали в ГБР
Нападением на журналиста Кутепова займется ГБР
Последние новости
16:57
Дания проведет выборочное тестирование, чтобы исследовать масштабы распространения вируса
16:55
Только деньги: Зеленский отменил штрафные баллы за нарушение ПДД
16:53
Путин запретил военным РФ пользоваться соцсетями и общаться со СМИ
16:48
Рада приравняла медиков, погибших от COVID-19, к военным
16:44
ГБР взялось за ограничение выработки электроэнергии на АЭС
16:43
Настя из Уханя рассказала, как смогла с собачкой вернуться в Украину
16:32
В "Слуге народа" придумали, как расправляться с министрами, которые "недотягивают"
16:30
В киевском метро хотят установить антисептики. Петиция
16:28
Президенты стран Балтии осудили попытки РФ переписать историю
16:19
В мире дешевеет продовольствие – ООН
Все новости...