ГБР взялось за ограничение выработки электроэнергии на АЭС
Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту возможных неправомерных действий сотрудников Министерства энергетики и защиты окружающей среды в связи со снижением мощностей энергоблоков атомных электростанций в пользу увеличения объемов закупки электроэнергии у частных компаний.
Источник: сайт ГБР
Дословно: "ГБР расследует ограничение выработки электроэнергии на АЭС".
Детали: Сообщается, что должностные лица Минэнергетики утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год.
Он предусматривает вывод предприятия госсектора экономики атомной отрасли в резерв, перевод энергоблоков на работу на пониженной мощности, а взамен увеличивает объем закупки электроэнергии у частных компаний.
В связи с такими действиями Минэкономики происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%. А это, по данным ГБР, может привести к остановке энергоблоков АЭС, к нанесению ущерба госбюджету и к банкротству объекта госсобственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Предыстория:
- Экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщал, что и.о. министра энергетики Ольга Буславец инициирует остановку трех блоков АЭС мощностью 3000 МВт и уменьшение производства еще на 5 блоках. По его словам, после таких инициатив Буславец практически потеряла шансы быть утвержденной в парламенте.
- Позже глава энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что 29 апреля в 20:05 после срабатывания автоматики от сети был отключен атомный блок №3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт. Герус выступает против масштабной остановки АЭС.