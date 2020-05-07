В штабе ООС показали, как снайпер ФСБ убивает украинцев на Донбассе

Штабом Объединенных сил установлено очередные доказательства непосредственного участия военнослужащих вооруженных сил РФ в войне на Донбассе.

Источник: пресс-служба ООС

Детали: Объединенными силами оперативным путем получено видео работы подразделения снайперов ФСБ России, снятое непосредственно самими русскими спецназовцами, во время огневого поражения украинских воинов.

Именно эта группа, отметили в штабе, 27 февраля 2020 убила украинского героя - младшего сержанта Владимира Федченко.

Впоследствии в ведомстве обещают раскрыть имена, фамилии и должности военнослужащих России, принимающих участие в убийстве украинских воинов.

Это видео передали в Службу безопасности Украины.

Напомним: 7 мая боевики во время обстрелов ранили шестерых украинских защитников