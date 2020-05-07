В штабе ООС показали, как снайпер ФСБ убивает украинцев на Донбассе
Штабом Объединенных сил установлено очередные доказательства непосредственного участия военнослужащих вооруженных сил РФ в войне на Донбассе.
Источник: пресс-служба ООС
Детали: Объединенными силами оперативным путем получено видео работы подразделения снайперов ФСБ России, снятое непосредственно самими русскими спецназовцами, во время огневого поражения украинских воинов.
Именно эта группа, отметили в штабе, 27 февраля 2020 убила украинского героя - младшего сержанта Владимира Федченко.
Впоследствии в ведомстве обещают раскрыть имена, фамилии и должности военнослужащих России, принимающих участие в убийстве украинских воинов.
Это видео передали в Службу безопасности Украины.
Напомним: 7 мая боевики во время обстрелов ранили шестерых украинских защитников