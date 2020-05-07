Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В штабе ООС показали, как снайпер ФСБ убивает украинцев на Донбассе

Четверг, 7 мая 2020, 19:33
В штабе ООС показали, как снайпер ФСБ убивает украинцев на Донбассе

Штабом Объединенных сил установлено очередные доказательства непосредственного участия военнослужащих вооруженных сил РФ в войне на Донбассе.

Источник: пресс-служба ООС

Детали: Объединенными силами оперативным путем получено видео работы подразделения снайперов ФСБ России, снятое непосредственно самими русскими спецназовцами, во время огневого поражения украинских воинов.

Именно эта группа, отметили в штабе, 27 февраля 2020 убила украинского героя - младшего сержанта Владимира Федченко.

Впоследствии в ведомстве обещают раскрыть имена, фамилии и должности военнослужащих России, принимающих участие в убийстве украинских воинов.

Это видео передали в Службу безопасности Украины.

Напомним: 7 мая боевики во время обстрелов ранили шестерых украинских защитников

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассРосcияубийствобоевые действияООС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
Донбасс
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
Последние новости
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
Все новости...
Реклама: