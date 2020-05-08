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Коронавирусом заболели 4 священника и 2 сотрудника храма УГКЦ во Львове

Пятница, 8 мая 2020, 17:58
Коронавирусом заболели 4 священника и 2 сотрудника храма УГКЦ во Львове

У 4 священников и двух сотрудников храма Украинской греко-католической церкви во Львове обнаружили инфицирование коронавирусом.

Источник: Львовская архиепархия УГКЦ

Детали: Диагноз подтвердил "Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины". Инфицирование COVID-19 обнаружено у четырех священнослужителей прихода Собора Святого Иоанна Крестителя (г.. Львов ул. Зубривская, 1г), а также у двух работников храма.

Отмечается, что в помещении храма провели дезинфекцию в соответствии со всеми санитарными требованиями.

Верующих Львовской архиепархии просят придерживаться установленных ограничений, касающихся массовых мероприятий, в частности, храмовых богослужений.

Дословно: "Некоторое снижение карантинных мероприятий, предусмотренное в ближайшие дни, не отменяет личных мер безопасности, которые необходимо соблюдать. Ключевыми способами уберечь себя и родных от инфицирования являются сохранение социальной дистанции, ограничение личных контактов, обеззараживание рук, предметов быта, употребление медицинской маски в общественных местах.

В случае заболевания обращайтесь в компетентные органы социальной инфраструктуры. Для преодоления болезни важно своевременное и правильное лечение. Давайте относиться ответственно к вопросу здоровья, особенно среди рисков нынешней пандемии".

Детали: Священники просят относиться с сочувствием к инфицированным людям и объединяться в общей молитве за больных, медицинских работников и за прекращение пандемии.

Напомним: 8 мая в Львове собрали кризисный штаб в связи с тем, что во Львовской области третий день подряд растет и бьет рекорды количество новых случаев заболевания COVID-19, за сутки 7 мая – 65 новых случаев заражения.

Городские власти Львова в то же время по результатам совещания комиссии решили ослаблять карантин с 11 мая.

Украинская правда
Темы: коронавирусЛьвов
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