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Кулеба рассказал, как Украина договаривается с партнерами о выезде работников

Пятница, 8 мая 2020, 18:51

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что МИД собирает запросы от государств, которые нуждаются в сезонных работниках из Украины, а диалог с этими странами ведет офис вице-премьера по вопросам евроинтеграции.

Об этом министр рассказал в интервью изданию "Левый берег", сообщает "Европейская правда".

Кулеба отметил, что в МИД не принимали никаких решений о запрете выезда украинских работников, поскольку министерство не имеет этой компетенции.

По трудовой миграции царил "хаотичный процесс" в вопросе зоны ответственности, поэтому премьер-министр Шмыгаль поручил вице-премьеру Вадимк Пристайко "отстроить систему", учитывая новые реалии.

"Наступила новая реальность, когда вдруг все осознали - и мы, и наши партнеры, что трудовая миграция стала логистической проблемой в период пандемии. Именно поэтому этот вопрос был поручен вице-премьеру Пристайко.

Какова роль МИД сейчас в этом вопросе? Мы собираем запросы от государств, которые нуждаются в сезонных работниках из Украины, и пересылаем все это в офис вице-премьера, который вступает в диалог с этими странами и обсуждает условия трансфера", - рассказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что как только карантинные ограничения будут сняты, проблема выезда работников "естественным образом исчезнет".

Как сообщалось, Украина разрешила рейсы для сезонных работников в Финляндию, которые перед тем блокировала.

Ранее вице-премьер Вадим Пристайко заверил, что правительство не будет мешать украинцам, которые захотят выехать на сезонные работы в Европу.

Темы: МИДУкраинаграницакарантин


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