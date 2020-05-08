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Боевики 5 раз обстреливали украинских воинов

Пятница, 8 мая 2020, 21:18

8 мая вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Источник: штаб ООС

Детали: Вблизи населенного пункта Марьинка противник обстрелял позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а по защитникам Авдеевки задействовал крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Орехова и Крымского враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. В общем оккупанты на этом направлении выпустили 27 мин 120-го калибра.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих ООС получили ранения.

Что было раньше: 8 сентября оккупанты накрыли огнем позиции ОС под Широкино, были ранены три воина.

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действияобстрел


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