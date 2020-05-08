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Оккупанты ранили еще одного украинского защитника

Пятница, 8 мая 2020, 23:19

Вечером 8 мая российские наемники обстреляли позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Пески.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник применил автоматические станковые гранатометы. Осколочное ранение получил один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Воин находится в лечебном учреждении под наблюдением медиков. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Что было раньше: 8 сентября оккупанты накрыли огнем позиции ОС под Широкино, были ранены три воина.

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс


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