Арахамия: Сенсорная кнопка для нардепов – дорогое удовольствие
Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждает, что сейчас ввести систему "Рада-3" с сенсорной кнопкой для нардепов пока невозможно из-за законодательных и финансовые ограничений.
Источник: Арахамия в эфире "Свобода слова Савика Шустера"
Прямая речь: "Поскольку я представитель IT-сообщества и меня это интересовало в первую очередь, как только я пришел в парламент. До того как собрался этот созыв парламента был большой рейд ГБР, когда попытались внедрить в систему Рада-3, которая действительно работает в Киевраде, и они условно законодательно заблокировали процесс внедрения.
Потом у нас случился секвестр бюджета, а это удовольствие из-за того, что разработчик один и по сути безтендерная закупка, стоит, я точную сумму вам сейчас не скажу, стоит несколько десятков миллионов гривен".
Детали: Лидер фракции подтвердил, что введение сенсорной кнопки для предотвращения кнопкодавства действительно есть в планах, однако сначала надо закрыть дело ГБР и найти средства для закупки оборудования.
"По сути вопрос стоит первый: как это все закончить законодательно, закрыть это расследование, которое ведет ДБР. И второе, финансово, после выхода из карантина это довольно решабельный вопрос", – заявил Арахамия.
Предыстория:
- 27 августа глава Верховной Рады 8 созыва Андрей Парубий заявил о блокировании следователями ГБР и СБУ процесса запуска сенсорной кнопки для голосования: якобы следователи пришли 23 августа за 10 минут до ее тестирования.
- Оказалось, что позвал следователей один из сотрудников аппарата Рады, заявив, что кнопка вроде не отвечает трем статьям регламента ВР и есть попытки совершить преступление.
- Сенсорная кнопка работает в Киевсовете с 2015 года. Сейчас это наиболее действенный шаг в преодолении кнопкодавства. Киеву она обошлась в 13,6 миллионов гривен.
- 13 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит штрафы для народных депутатов за неперсональное голосование в Верховной Раде. Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 51-85 тысяч гривен)". Нардепа могут оштрафовать на 51-85 тысяч гривен.
- В Верховной Раде 9-го созыва на кнопкодавстве поймали уже больше десятка нардепов. Среди них "слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук, самовыдвиженец Александр Ковалев, нардепы из фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василий Нимченко, Николай Скорик и Александр Пономарев, Сергей Ларин и Виктор Черный, мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват.