Арахамия: Сенсорная кнопка для нардепов – дорогое удовольствие

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждает, что сейчас ввести систему "Рада-3" с сенсорной кнопкой для нардепов пока невозможно из-за законодательных и финансовые ограничений.

Источник: Арахамия в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Поскольку я представитель IT-сообщества и меня это интересовало в первую очередь, как только я пришел в парламент. До того как собрался этот созыв парламента был большой рейд ГБР, когда попытались внедрить в систему Рада-3, которая действительно работает в Киевраде, и они условно законодательно заблокировали процесс внедрения.

Потом у нас случился секвестр бюджета, а это удовольствие из-за того, что разработчик один и по сути безтендерная закупка, стоит, я точную сумму вам сейчас не скажу, стоит несколько десятков миллионов гривен".

Детали: Лидер фракции подтвердил, что введение сенсорной кнопки для предотвращения кнопкодавства действительно есть в планах, однако сначала надо закрыть дело ГБР и найти средства для закупки оборудования.

"По сути вопрос стоит первый: как это все закончить законодательно, закрыть это расследование, которое ведет ДБР. И второе, финансово, после выхода из карантина это довольно решабельный вопрос", – заявил Арахамия.

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