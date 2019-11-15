В Раде поймали еще двух кнопкодавов

Движение "Честно" поймало двух нардепов из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" – Николая Скорика и Александра Пономарева – на кнопкодавстве.

Источник: движение "Честно"

Детали: Скорик нажал зеленые кнопки за себя и за своего соседа. "Честно" отмечает, что это первый зафиксированный факт кнопкодавства Скорика.

Мажоритарщик из Запорожской области Александр Пономарев кнопкодавил, вероятнее всего, за другого запорожского нардепа с ОПЗЖ Владимира Кальцева, который сидит рядом с ним. В Верховной Раде 8-го созыва "Честно" дважды ловило Пономарева на кнопкодавстве.

Также под подозрением оказались закарпатские внефракционные мажоритарщики Валерий Лунченко и Василий Петевка – кто-то из них двоих кнопкодавил за своего коллегу Роберта Горвата.

Все эти факты кнопкодавства имели место на вечернем заседании Рады 14 ноября во время голосования по предложению спикера Дмитрия Разумкова пригласить 15 ноября в сессионный зал детей и предоставить им слово в рамках инициативы ЮНИСЕФ, посвященной 30-й годовщине Конвенции ООН о правах ребенка.

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