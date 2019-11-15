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В Раде поймали еще двух кнопкодавов

Пятница, 15 ноября 2019, 14:01
В Раде поймали еще двух кнопкодавов

Движение "Честно" поймало двух нардепов из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" – Николая Скорика и Александра Пономарева – на кнопкодавстве.

Источник: движение "Честно"

Детали: Скорик нажал зеленые кнопки за себя и за своего соседа. "Честно" отмечает, что это первый зафиксированный факт кнопкодавства Скорика.

Мажоритарщик из Запорожской области Александр Пономарев кнопкодавил, вероятнее всего, за другого запорожского нардепа с ОПЗЖ Владимира Кальцева, который сидит рядом с ним. В Верховной Раде 8-го созыва "Честно" дважды ловило Пономарева на кнопкодавстве.

 

Также под подозрением оказались закарпатские внефракционные мажоритарщики Валерий Лунченко и Василий Петевка – кто-то из них двоих кнопкодавил за своего коллегу Роберта Горвата.

Все эти факты кнопкодавства имели место на вечернем заседании Рады 14 ноября во время голосования по предложению спикера Дмитрия Разумкова пригласить 15 ноября в сессионный зал детей и предоставить им слово в рамках инициативы ЮНИСЕФ, посвященной 30-й годовщине Конвенции ООН о правах ребенка.

 

Предыстория:

  • Первыми в новой Верховной Раде журналисты "поймали" на кнопкодавстве двух "слуг народа" Сергея Литвиненко и Елену Копанчук и самовыдвиженца Александра Ковалева.
  • 12 сентября кнопкодавы от "Слуги народа" публично извинились и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.
  • Ковалев свое кнопкодавство никак не прокомментировал. После того, как его поймали "на горячем", Ковалев угрожал журналистам.
  • В конце июня "слуги народа" подписали меморандум, где пообещали сложить депутатские мандаты в случае неперсонального голосования.
  • 29 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2148, которым предлагается ввести штрафы за неперсональное голосование.
  • 12 ноября на кнопкодавстве поймали нардепа из фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василия Нимченко.
  • По данным движения "Чесно", только за 2018 год 140 депутатов кнопкодавили 1270 раз. И это только те случаи, которые были зафиксированы представителями СМИ и гражданского общества.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадакнопкодавствоОПЗЖ
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