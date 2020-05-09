Все разделы
Укр / Рус

Пандемия: Количество случаев заражения превысило 4 миллиона

Суббота, 9 мая 2020, 02:18

В мире зарегистрировали 4 миллиона 7 тісяч случаев заболевания коронавирусом, вылечились – 1 миллион 376 тысяч человек, умерли – более 275 тысяч человек.

Источник: данные сайта Worldometers, что обновляет статистику заболеваемости коронавирус

Детали: Больше всего заражений подтвердили в США – 1 миллион 320 тысяч. В Испании обнаружили 260 тысяч заражений, в Италии – 217 тысяч, в Великобритании – 211 тысяч, в России – почти 188 тысяч, во Франции – 176 тысяч.

Лидером смертности от болезни также являются Соединенные Штаты. Сейчас там умерло 78,5 тысяч пациентов, 1600 – за последние сутки. В Великобритании погибли 31,2 тысяч больных, в Италии – 30,2 тысяч, в Испании – 26,2 тысяч.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • За минувшие сутки во всем мире зафиксировали 95,217 тысяч случаев заражения коронавирусом и 5566 смертей от болезни. 

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоБанда сбушников и полицейских похищала предпринимателей для выкупа

Кличко нашел Саакашвили работу в Киеве

Карантин: У Кличко по пунктам рассказали, что можно, а что нет с 12 мая

ОПЗЖ зарегистрировала законопроект, чтобы позволить георгиевскую ленту

Кличко: Можем снова вернуть строгий карантин

Супрун, Притула и Соколова больше всех влияют на молодежь в Facebook – IREX

Все главные новости...
коронавирус
В США рекордный рост безработицы за месяц со времен Великой Депрессии
Эпидемия в Британии: погибших за сутки более 600, число новых больных снижается
В Днепровском апелляционном суде вспышка COVID-19
Последние новости
02:18
Пандемия: Количество случаев заражения превысило 4 миллиона
02:07
Венедиктова отвела себя от дела Стерненка, но юристы не знают о такой процедуре
01:33
Арахамия: Сенсорная кнопка для нардепов – дорогое удовольствие
00:53
Саакашвили оценил работу Антикорсуда и НАБУ
00:22
Порошенко считает, что евроатлантический курс Украины существует только на бумаге
00:04
фотоБанда сбушников и полицейских похищала предпринимателей для выкупа
23:36
Кулеба в СБ ООН подчеркнул, что российская агрессия продолжается уже дольше, чем Вторая мировая война
23:19
Оккупанты ранили еще одного украинского защитника
23:07
Кличко нашел Саакашвили работу в Киеве
22:44
Эпидемия в Британии: погибших за сутки более 600, число новых больных снижается
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!