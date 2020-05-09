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Наемники на Донбассе не прекращают обстрелы: ранены 4 военных

Суббота, 9 мая 2020, 07:15
Наемники на Донбассе не прекращают обстрелы: ранены 4 военных

8 мая российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов ранения получили 4 украинских военных.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Неподалеку Широкино боевики вели огонь из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применяли БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

У Каменки российские оккупанты стреляли из 82 мм минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также враг вел огонь у Марьинки, Авдеевки, Песков, Орехово и Крымского.

По данным разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.

С начала текущих суток противник открывал огонь у Крымского и Хутора Свободного.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: В вечерней сводке штаб ООС сообщал о ранении трех военных.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбасс
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