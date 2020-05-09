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Эпидемия на Буковине не утихает: в ОГА озвучили печальную статистику

Суббота, 9 мая 2020, 23:32
Эпидемия на Буковине не утихает: в ОГА озвучили печальную статистику

По состоянию на вечер 9 мая в Черновицкой области обнаружили 89 новых больных коронавирусной инфекцией.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Прямая речь: "Сегодня, 9 мая, в Черновицкой области еще 89 буковинцев заболели COVID-19. Среди них 29 случаев - в Черновцах. Таким образом на Буковине уже зафиксировано 2 268 случаев заболевания коронавирусом".

Детали: Осачук добавил, что 18 буковинцев побороли коронавирус, а всего в лаборатории за последние сутки было протестировано 423 образцов материалов.

Напомним:

  • По состоянию на утро 9 мая относительно Буковины сообщалось о 82 новых выявленных случаях заболевания Covid-19.
  • По последним данным, в Украине зафиксировали 14 710 случаев коронавируса, из них 515 за минувшие сутки, и Черновицкая область по количеству заражений существенно опережает другие регионы.

Украинская правда

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Темы: Черновицкая областьэпидемиякоронавирусЧерновцы
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