Эпидемия на Буковине не утихает: в ОГА озвучили печальную статистику
Суббота, 9 мая 2020, 23:32
По состоянию на вечер 9 мая в Черновицкой области обнаружили 89 новых больных коронавирусной инфекцией.
Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.
Прямая речь: "Сегодня, 9 мая, в Черновицкой области еще 89 буковинцев заболели COVID-19. Среди них 29 случаев - в Черновцах. Таким образом на Буковине уже зафиксировано 2 268 случаев заболевания коронавирусом".
Детали: Осачук добавил, что 18 буковинцев побороли коронавирус, а всего в лаборатории за последние сутки было протестировано 423 образцов материалов.
Напомним:
- По состоянию на утро 9 мая относительно Буковины сообщалось о 82 новых выявленных случаях заболевания Covid-19.
- По последним данным, в Украине зафиксировали 14 710 случаев коронавируса, из них 515 за минувшие сутки, и Черновицкая область по количеству заражений существенно опережает другие регионы.
Украинская правда