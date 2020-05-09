Усі розділи
Укр / Рус

Епідемія на Буковині не вщухає: в ОДА озвучили сумну статистику

Субота, 9 травня 2020, 23:32

Станом на вечір 9 травня у Чернівецькій області виявили 89 нових хворих коронавірусною інфекцією.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook.

Пряма мова: "Сьогодні, 9 травня, у Чернівецькій області ще 89 буковинців захворіли на COVID-19. Серед них 29 випадків - у Чернівцях. Таким чином на Буковині уже зафіксовано 2 268 випадків захворювання на коронавірус".

Деталі: Осачук додав, що 18 буковинців побороли коронавірус, а всього в лабораторії за останню добу було протестовано 423 зразки матеріалів.

Нагадаємо:

  • Станом на ранок 9 травня стосовно Буковини повідомлялося про 82 нових виявлених випадків захворювання Covid-19.
  • За останніми даними, в Україні зафіксовано 14 710 випадків коронавірусу, з них 515 за минулу добу, і Чернівецька область по кількості заражень суттєво випереджає інші регіони.

Українська аправда
Теми: Чернівецька областьепідеміякоронавірусЧернівці


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Епідемія на Буковині не вщухає: в ОДА озвучили сумну статистику

Українські ліки від коронавірусу вже тестують у Німеччині

фотоТрамвай "Сталіно" та "Побєда" Пушиліна: з'явилися фото гулянь 9 травня в ОРДЛО

Зеленський пояснив, навіщо йому Саакашвілі та чого конкретно від нього чекає

відеоЕксглава МЗС Австрії, яка танцювала на весіллі з Путіним, працюватиме на Russia Today

мапаНа Україну суне холодний атмосферний фронт

Усі головні новини...
Чернівецька область
Коронавірус не полишає Буковину: за день 82 нових випадки
За день на Буковині виявили майже 50 випадків коронавірусу
У Чернівецькій області знову зросло число хворих на коронавірус
Останні новини
00:21
У МЗС розповіли, скільки українців померло від COVID-19 за кордоном
23:59
Святкування 9 травня в Україні: 4 кримінальні провадження й десятки адмінпротоколів
23:32
Епідемія на Буковині не вщухає: в ОДА озвучили сумну статистику
22:42
Українські ліки від коронавірусу вже тестують у Німеччині
22:05
списокЯкі ринки відкриються у Києві 10 травня: повний перелік і адреси
21:22
фотоТрамвай "Сталіно" та "Побєда" Пушиліна: з'явилися фото гулянь 9 травня в ОРДЛО
20:28
Понад 100 тисяч людей вилікувались від коронавірусу в Італії
20:09
Зеленський пояснив, навіщо йому Саакашвілі та чого конкретно від нього чекає
19:45
відеоЕксглава МЗС Австрії, яка танцювала на весіллі з Путіним, працюватиме на Russia Today
19:38
Туріндустрія США за два місяці втратила понад 8 мільйонів робочих місць
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!