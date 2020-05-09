Епідемія на Буковині не вщухає: в ОДА озвучили сумну статистику

Станом на вечір 9 травня у Чернівецькій області виявили 89 нових хворих коронавірусною інфекцією.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook.

Пряма мова: "Сьогодні, 9 травня, у Чернівецькій області ще 89 буковинців захворіли на COVID-19. Серед них 29 випадків - у Чернівцях. Таким чином на Буковині уже зафіксовано 2 268 випадків захворювання на коронавірус".

Деталі: Осачук додав, що 18 буковинців побороли коронавірус, а всього в лабораторії за останню добу було протестовано 423 зразки матеріалів.

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