Россия в Бразилии дискредитирует Украину – посол

Беспорядки в Бразилии и распространение провокационной информации, в частности относительно украинских флагов на митинге в поддержку президента Жаира Болсонаро, позволяют говорить, что Россия проводит операцию по дискредитации Украины.

Источник: комментарий посла Украины в Бразилии Ростислава Троненко "Укринформу"

Прямая речь: "По мнению бразильцев, последние события свидетельствуют о проведении Россией операции по дискредитации Украины в соответствии со всеми канонами гибридной войны. Об этом свидетельствуют также узнаваемые печально штампы о роли ОУН, УПА, Степана Бандеры и другие. Проходит время, а лекала советско-российской пропаганды об "украинском буржуазном национализме" остаются прежними".

Детали: По мнению Троненко, России не нравятся хорошие отношения, сложившиеся между президентами Украины и Бразилии после личной встречи в Токио в октябре 2019 года и те договоренности о стратегическом партнерстве, которых они достигли.

Посол напомнил, что в позапрошлое и прошлое воскресенье в центре Сан-Пауло, где наибольшее в стране количество инфицированных COVID-19 и летальных случаев, проходили манифестации в поддержку президента Бразилии Жаира Болсонаро, который выступает против карантина.

Во время манифестаций участники традиционно использовали флаги стран, которым симпатизирует президент Болсонаро – США, Израиля, Испании и сине-желто-зеленый флаг самой Бразилии.

А появление красно-черного флага с белым украинским трезубцем вызвало безосновательные обвинения в якобы "использовании проправительственными демонстрантами символики национального освободительного движения "Правый сектор", который следует идеи ОУН-УПА и пропагандирует неонацизм".

По словам Троненко, посольство Украины и лично посол по этому поводу давали разъяснения официально на уровне МИД Бразилии.

Но 31 мая ситуация получила новое развитие. В то воскресенье произошли столкновения между полицией, объединенным антифашистским движением за демократию и колонной болельщиков трех известных футбольных клубов.

Руководитель полиции Сан-Пауло заявил, что "беспорядки между фанатами футбольных клубов и сторонниками президента Болсонаро спровоцировала символика европейских праворадикалов, которую болельщики ассоциировали с неонацистской", и поручил начать расследование инцидента.

При этом, по словам Троненко, фанатов полиция разогнала с применением силы, а сторонники президента продолжали свою акцию до вечера.

Он также добавил, что бразильские эксперты открыто заявляют, что события в Сан-Пауло и сообщение о якобы бомбе, заложенной в здании Посольства РФ в столице Бразилии, о чем сообщили 1 июня, буквально совпали.

Троненко уточнил, что местные СМИ нашли бразильца, который держал украинские флаги во время манифестации. Он последние 6 лет работает в Украине в агентстве в сфере безопасности, женат на гражданке Украины, не имеет отношения к "Правому сектору" и отвергает ассоциацию символов с праворадикальными движениями.