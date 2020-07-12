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Стерненко заявил, что расследование нападения на него остановили

Воскресенье, 12 июля 2020, 17:27
Стерненко заявил, что расследование нападения на него остановили

Экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявляет, что следствие по третьему нападению на него, в ходе которого погиб нападавший, остановлено.

Источник: Стерненко в Facebook

Прямая речь: "Расследование третьего заказного нападения на меня и поиск организаторов, посредников и заказчика покушения не происходит. Теперь официально.

По сообщению следователя, производство по третьему нападению на меня остановили.

Формальным основанием для этого стало объявление в розыск за хулиганство (да, когда тебя пытаются лишить жизни по заказу, то это у нас "хулиганство") исполнителя Александра Исайкула".

Детали: Стерненко заявил, что СБУ дала бежать из Украины Исайкулу еще 17 марта 2019 года.

Активист отмечает, что для предотвращения остановки следствия он в мае обращался с ходатайством к прокурору Бозовуляку с требованием выделить материалы по исполнителю Исайкулу в отдельное производство, и остановить именно его.

Прямая речь: "А главное производство необходимо было и дальше расследовать, поскольку до сих пор нет подозрений организаторам Подобедову и Посувайло, следствие даже не пытается искать заказчика и всех других соучастников.

Однако прокурор мне немотивированно отказал, и остановили именно главное производство. Теоретически никакие следственные действия могут не проводиться теперь годами.

Практически это означает, что Ирина Венедиктова при содействии Авакова и по согласованию с Зеленским отмазывает всех причастных к попыткам меня убить. Соответственно, это же касается и всех нападений на других активистов в Одессе. Да и еще двух предыдущих нападений на меня".

Детали: Стерненко добавил, что параллельно следователь начал заниматься "процессуальным террором" - прислал ему 5 повесток на каждый день недели с требованием прибыть в 10:00 в СБУ для ознакомления с материалами производства против активиста.

Он расценивает такие действия следователя как давление, направленное на выполнение противоправной указания генпрокурора Ирины Венедиктовой немедленно передать дело в одесский суд и осудить его за необходимую оборону.

Что предшествовало: 3 июля Апелляционный суд не отпустил из-под домашнего ареста активиста Сергея Стерненко, подозреваемого в умышленном убийстве напавшего на него мужчины.

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Майдан, наркотики, Аваков и другие войны Сергея Стерненко

Предыстория:

  • В 2018 году на экс-лидера одесского Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая погиб нападавший. Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
  • 15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.
  • Позже суд отменил подозрение Кузнецову и не дал разрешение на задержание его сообщника – Александра Исайкула.
  • 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве.
  • 15 июня суд отправил его под круглосуточный домашний арест, отказав во взятии на поруки. Позже активисту изменили адрес пребывания на круглосуточном домашнем аресте: не место регистрации в Одессе, а место проживания в Киеве.

Украинская правда
Темы: СтерненкоОфис генпрокурора
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