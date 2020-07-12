Стерненко заявив, що розслідування нападу на нього зупинили

Екслідер одеського "Правого сектору" Сергій Стерненко заявляє, що слідство щодо третього нападу на нього, в ході якого загинув нападник, зупинено.

Джерело: Стерненко в Facebook

Пряма мова: "Розслідування третього замовного нападу на мене та пошук організаторів, посередників і замовника замаху не відбувається. Тепер офіційно.

За повідомленням слідчого, провадження щодо третього нападу на мене зупинили.

Формальною підставою для цього стало оголошення у розшук за хуліганство (так, коли тебе намагаються позбавити життя на замовлення, то це у нас "хуліганство") виконавця Олександра Ісайкула".

Деталі: Стерненко заявив, що СБУ дала втекти з України Ісайкулу ще 17 березня 2019 року.

Активіст зазначає, що для запобігання зупинці слідства він у травні звертався з клопотанням до прокурора Бозовуляка з вимогою виділити матеріали по виконавцю Ісайкулу у окреме провадження, і зупинити саме його.

Пряма мова: "А основне провадження необхідно було і далі розслідувати, бо досі немає підозр організаторам Подобєдову та Посувайлу, і слідство навіть не намагається шукати замовника та всіх інших співучасників.

Однак прокурор мені невмотивовано відмовив, і зупинили саме основне провадження. Теоретично жодні слідчі дії можуть не проводитись тепер роками.

Практично це означає, що Ірина Венедіктова за сприяння Авакова та за погодженням із Зеленським відмазує всіх причетних до спроб мене вбити. Відповідно, це ж стосується і всіх нападів на інших активістів в Одесі. Та і ще двох попередніх нападів на мене".

Деталі: Стерненко додав, що паралельно слідчий почав займатись "процесуальним терором" – надіслав йому 5 повісток на кожен день тижня із вимогою прибути о 10:00 в СБУ для ознайомлення із матеріалами провадження проти активіста.

Він розцінює такі дії слідчого як тиск, спрямований на виконання протиправної вказівки генпрокурора Ірини Венедіктової негайно передати справу в одеський суд та засудити його за необхідну оборону.

Що передувало: 3 липня Апеляційний суд не відпустив з-під домашнього арешту активіста Сергія Стерненка, підозрюваного в умисному вбивстві свого нападника.

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