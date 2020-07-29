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Главный новости вторника и ночи: выход Кучмы из ТКГ, увольнение Степанова

Среда, 29 июля 2020, 08:00
Главный новости вторника и ночи: выход Кучмы из ТКГ, увольнение Степанова

Кучма покинул ТКГ по Донбассу, нардепы требуют уволить Степанова — актуальные новости 28 июля.

О выходе Кучмы из ТКГ

Второй президент Украины Леонид Кучма принял решение уйти с поста главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что сейчас рассматриваются несколько кандидатов вместо второго президента Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Об отставке Степанова

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения — его подписали 96 нардепов.

Основаниями для увольнения Степанова парламентарии указали "его непригодность к выполнению должностных обязанностей, некомпетентность и профессиональную халатность".

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Украинская правда
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