Новости 9 июля: Порошенко и Путин, акция против Смолия

Нардеп Деркач опубликовал разговор якобы Путина и Порошенко, Смолию неподалёку от дома устроили акцию с гробами и венками — актуальные новости 9 июля.

О якобы разговоре

Народный депутат Андрей Деркач обнародовал запись разговора людей с голосами похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию записи телефонного разговора, который состоялся в апреле 2015 года.

В партии Порошенко назвали опубликованный разговор фейком и фальсификацией.

Об акции возле Смолия

На въезде в село, где живет бывший глава Нацбанка Яков Смолий, люди оставили гробы и похоронные венки с цветами.

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