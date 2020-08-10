Новости 10 августа: протесты в Беларуси, Кравчук о Донбассе

На митингах в Беларуси задержали около 3 тысяч человек, Кравчук прокомментировал идею Фокина и позицию Медведчука по Донбассу — актуальные новости 10 августа.

О выборах и протестах

ЦИК Беларуси обновила предварительные итоги выборов президента — у Александра Лукашенко 80,08% голосов, у Светланы Тихановской — 10,09%.

Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и не признает их предварительные результаты.

В Беларуси задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты из-за несогласия с озвученными результатами президентских выборов.

Один человек погиб и трое серьезно пострадали в результате въезда автозака в толпу во время акций протеста в Минске.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к митингам недовольных предварительными результатами выборов, на которых он победил, причастны "кукловоды" из Чехии, Польши, Украины и других стран.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на столкновения и задержания в Беларуси во время выборов президента призывом отказаться от уличного насилия и вести общественный диалог.

О Кравчуке

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который теперь представляет Украину в Трехсторонний контактной группе по Донбассу, поддерживает идею Витольда Фокина поехать на оккупированную территорию, а позицию Виктора Медведчука считает неприемлемой.

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