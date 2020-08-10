Новости 10 августа: протесты в Беларуси, Кравчук о Донбассе
На митингах в Беларуси задержали около 3 тысяч человек, Кравчук прокомментировал идею Фокина и позицию Медведчука по Донбассу — актуальные новости 10 августа.
О выборах и протестах
ЦИК Беларуси обновила предварительные итоги выборов президента — у Александра Лукашенко 80,08% голосов, у Светланы Тихановской — 10,09%.
Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и не признает их предварительные результаты.
В Беларуси задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты из-за несогласия с озвученными результатами президентских выборов.
Один человек погиб и трое серьезно пострадали в результате въезда автозака в толпу во время акций протеста в Минске.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к митингам недовольных предварительными результатами выборов, на которых он победил, причастны "кукловоды" из Чехии, Польши, Украины и других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на столкновения и задержания в Беларуси во время выборов президента призывом отказаться от уличного насилия и вести общественный диалог.
О Кравчуке
Первый президент Украины Леонид Кравчук, который теперь представляет Украину в Трехсторонний контактной группе по Донбассу, поддерживает идею Витольда Фокина поехать на оккупированную территорию, а позицию Виктора Медведчука считает неприемлемой.
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