Новини 10 серпня: протести в Білорусі, Кравчук про Донбас

На мітингах у Білорусі затримали близько 3 тисяч осіб, Кравчук прокоментував ідею Фокіна та позицію Медведчука щодо Донбасу — актуальні новини 10 серпня.

Про вибори та протести

ЦВК Білорусі оновила попередні підсумки виборів президента — в Олександра Лукашенка 80,08% голосів, у Світлани Тихановської — 10,09%.

Тихановська заявила, що вважає себе переможцем на виборах і не визнає їх попередні результати.

У Білорусі затримали близько 3 тисяч осіб, які вийшли на протести через незгоду з озвученими результатами президентських виборів.

Одна людина загинула і троє серйозно постраждали в результаті в'їзду автозака в натовп під час акцій протесту в Мінську.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до мітингів невдоволених попередніми результатами виборів, на яких він переміг, причетні "ляльководи" з Чехії, Польщі, України та інших країн.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сутички й затримання у Білорусі підчас виборів президента закликом відмовитися від вуличного насильства та вести суспільний діалог.

Про Кравчука

Перший президент України Леонід Кравчук, який тепер представляє Україну у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, підтримує ідею Вітольда Фокіна поїхати на окуповану територію, а позицію Віктора Медведчука вважає неприйнятною.

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