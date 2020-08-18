Новости 18 августа: фальсификации в Беларуси, провал захвата вагнеровцев
Члены избиркомов Минска рассказали, как проходили фальсификации, ОП узнал о планах украинских спецслужб схватить вагнеровцев и операция сорвалась — актуальные новости 18 августа.
О Беларуси
"Мы всей комиссией сидели и понимали, что нас подставили. Кто-то плакал. Мы подписали протокол без принуждения, по своему желанию, но все боялись каких-то последствий" — члены избирательных комиссий в Минске рассказали журналистам о грубых фальсификациях на выборах президента Беларуси.
Лукашенко наградил более 650 сотрудников МВД "за образцовое исполнение служебных обязанностей".
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси.
Польша начала принимать первых политических беженцев из Беларуси и открыла путь для тех, кто чувствует себя в опасности из-за политических убеждений.
Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, назвал создание оппозицией координационного совета попыткой захвата власти в стране.
В Беларуси нашли мертвым члена избирательной комиссии, который отказался подписать протокол о победе Лукашенко, а потом пропал.
Лукашенко привел армию в полную боевую готовность на границе с ЕС.
О вагнеровцах
Украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.
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- Члени виборчих комісій у Мінську розповіли журналістам про грубі фальсифікації на виборах президента Білорусі.
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