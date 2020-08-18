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Новости 18 августа: фальсификации в Беларуси, провал захвата вагнеровцев

Вторник, 18 августа 2020, 21:14

Члены избиркомов Минска рассказали, как проходили фальсификации, ОП узнал о планах украинских спецслужб схватить вагнеровцев и операция сорвалась — актуальные новости 18 августа.

О Беларуси

"Мы всей комиссией сидели и понимали, что нас подставили. Кто-то плакал. Мы подписали протокол без принуждения, по своему желанию, но все боялись каких-то последствий" — члены избирательных комиссий в Минске рассказали журналистам о грубых фальсификациях на выборах президента Беларуси.

Лукашенко наградил более 650 сотрудников МВД "за образцовое исполнение служебных обязанностей".

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси.

Польша начала принимать первых политических беженцев из Беларуси и открыла путь для тех, кто чувствует себя в опасности из-за политических убеждений.

Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, назвал создание оппозицией координационного совета попыткой захвата власти в стране.

В Беларуси нашли мертвым члена избирательной комиссии, который отказался подписать протокол о победе Лукашенко, а потом пропал.

Лукашенко привел армию в полную боевую готовность на границе с ЕС.

О вагнеровцах

Украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

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  1. Члени виборчих комісій у Мінську розповіли журналістам про грубі фальсифікації на виборах президента Білорусі.
  1. Українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання вагнерівців, однак спецоперація провалилася після доповіді в ОП.
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Темы: СМИБеларусь


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