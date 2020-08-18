Новости 18 августа: фальсификации в Беларуси, провал захвата вагнеровцев

Члены избиркомов Минска рассказали, как проходили фальсификации, ОП узнал о планах украинских спецслужб схватить вагнеровцев и операция сорвалась — актуальные новости 18 августа.

О Беларуси

"Мы всей комиссией сидели и понимали, что нас подставили. Кто-то плакал. Мы подписали протокол без принуждения, по своему желанию, но все боялись каких-то последствий" — члены избирательных комиссий в Минске рассказали журналистам о грубых фальсификациях на выборах президента Беларуси.

Лукашенко наградил более 650 сотрудников МВД "за образцовое исполнение служебных обязанностей".

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси.

Польша начала принимать первых политических беженцев из Беларуси и открыла путь для тех, кто чувствует себя в опасности из-за политических убеждений.

Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, назвал создание оппозицией координационного совета попыткой захвата власти в стране.

В Беларуси нашли мертвым члена избирательной комиссии, который отказался подписать протокол о победе Лукашенко, а потом пропал.

Лукашенко привел армию в полную боевую готовность на границе с ЕС.

О вагнеровцах

Украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

В зонах с благоприятной эпидситуацией учителя смогут преподавать без маски — при этом в школах оранжевой зоны преподаватели будут носить защитные экраны для лица.

Защита ветерана АТО Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве Шеремета, опубликовала материалы, открытые стороне обвинения, а также копии его страниц в соцсетях.

Юго-Восточная Азия сталкивается со штаммом нового коронавируса D614G, который может оказаться гораздо заразнее SARS-CoV-2, хотя пока подтверждений этого предположения нет.

За прошедшие сутки, 17 августа, в Украине зафиксировано 1616 новых случаев коронавируса. При этом 27 больных умерло и 761 выздоровел.

Про що усі говорили 18 серпня? П’ять головних новин вівторка:

У Білорусі знайшли мертвим члена виборчої комісії, який відмовився підписати протокол про перемогу Лукашенка, а потім зник.

Члени виборчих комісій у Мінську розповіли журналістам про грубі фальсифікації на виборах президента Білорусі.

Українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання вагнерівців, однак спецоперація провалилася після доповіді в ОП.

У школах помаранчевої зони викладачі будуть носити захисні екрани для обличчя.

Південно-Східна Азія стикається зі штамом нового коронавірусу D614G, який може виявитися набагато заразнішим за SARS-CoV-2, хоча поки підтверджень цього припущення немає.

📌 Станьте частиною нашої команди — приєднуйтесь до Клубу УП!