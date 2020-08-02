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В Минздраве назвали уровень смертности от коронавируса

Воскресенье, 2 августа 2020, 11:19
фото: REUTERS

Общий показатель летальности от Covid-19 по Украине составляет 2,4%.

Источник: сообщение Центра общественного здоровья

Детали: Наивысший уровень смертности среди всех регионов - в Кировоградской области. Следом идут Черкасчина и Закарпатье.

Дословно: "Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях".

Напомним: За минувшие сутки, 1 августа, в Украине обнаружили еще 1 112 случаев Covid-19, болезнь унесла жизни 16 человек.

В мире 1 августа количество случаев заболевания коронавирусом достигло 18 миллионов, 688 тысяч из которых – летальные.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияМинздрав


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