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На Донбассе уже неделю настоящая тишина: ни смертей, ни тяжелых обстрелов - СНБО

Понедельник, 3 августа 2020, 16:54

В зоне проведения операции объединенных сил седьмой день подряд продолжается перемирие без систематических обстрелов, а также без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь.

Источник: сообщение СНБО

Дословно: "Режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 выполняется, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

В отличие от предыдущих "рождественского", "хлебного", "школьного" и многих других объявленных приостановок огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже седьмой день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь".

Детали: В СНБО сообщили, что до объявления перемирия ежедневные обстрелы достигали 16 - 18 и подавляющее большинство из них велась прицельно с применением тяжелого вооружения.

Еженедельные потери военнослужащих ВСУ были 2 - 3 погибших и 6 - 8 раненых. Аналогичные потери несли и оккупационные группировки.

Предыстория: утром 3 августа штаб ООС сообщил, что 2 августа российско-оккупационные войска осуществили лишь два провокационных выстрелы, боевых потерь и ранений среди бойцов Объединенных сил нет.

Украинская правда
Темы: ДонбассООС


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