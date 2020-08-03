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Менее 10% населения заболели коронавирусом – ВОЗ

Понедельник, 3 августа 2020, 17:40

Эпидемиолог Мария Ван Керхове рассказала, основываясь на разные исследования, что менее 10% населения в мире было инфицировано коронавирусом.

Источник: глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозу Мария Ван Керхове на брифинге в ООН

Прямая речь: "Как правило, мы обнаруживаем, что большинство результатов серопревалентности показывают, что менее 10% населения являются положительными, а серопозитивные указывают на наличие инфекции.

Существует более высокая серопревалентность у работников здравоохранения или передовых работников с более высоким уровнем воздействия".

Детали: Серопозитивность указывает на то, что человек в какой-то момент был инфицирован коронавирусом.

Информацию доктор озвучила, основываясь на анализ результатов многих исследований, комментируя ситуацию с коронавирусом в Индии.

Относительно Индии Керхове отметила, что в ВОЗ готовят отдельный брифинг на тему распространения инфекции в этой стране.

Напомним:

  • По состоянию на утро 3 августа во всем мире более 18,2 млн случаев заболевания COVID-19. Успешно перенесли болезнь и вылечились 11,4 миллиона. В пятерке лидеров по количеству заражений - США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 35-й строчке этого антирейтинга.
  • 27 июля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что ситуация с заболеванием на COVID-19 в мире ухудшается, поэтому он опять созывает чрезвычайный комитет.
  • 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
  • После этого многие страны объявили карантин и перекрыли границы, во многих городах остановился транспорт, а граждан перевели в режим дистанционной работы и тому подобное.

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Темы: Covid-2019здравоохранениекоронавирускарантин


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