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СБУ в Днепропетровской области открестилась от обысков у Корбана

Пятница, 7 августа 2020, 11:12
Fb Svetlana Kryukova

В Службе безопасности Украины заявляют, что ее сотрудники из Днепропетровской области не причастны к обыскам у Геннадия Корбана или его окружения.

Источник: Управление СБУ в Днепропетровской области в Facebook, не называя имен

Дословно областное СБУ: "Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области не принимали участия в следственных действиях, которые сегодня (6 августа – ред.) проводит ГФС у представителей коммерческих структур в Днепре, связанных с публичными фигурами в том числе.

Отдельно отмечаем: Служба безопасности Украины вне политики и действует исключительно в пределах задач и полномочий, определенных действующим законодательством нашего государства".

Этому предшествовало: 6 августа Корбан сообщил: "Сотрудники СБУ совместно с работниками налоговой полиции пришли в дом с обысками к моим бизнес-партнерам, друзьям и даже родственникам. И это 125 обыск за последние два месяца".

А командир "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош написал: "Поступила информация об обыске в квартире Геннадия Корбана".

Темы: КорбанСБУДнепропетровская областьФискальная служба


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