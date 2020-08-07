Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ в Днепропетровской области открестилась от обысков у Корбана

Пятница, 7 августа 2020, 11:12
СБУ в Днепропетровской области открестилась от обысков у Корбана
Fb Svetlana Kryukova

В Службе безопасности Украины заявляют, что ее сотрудники из Днепропетровской области не причастны к обыскам у Геннадия Корбана или его окружения, их проводила Фискальная служба.

Источник: Управление СБУ в Днепропетровской области в Facebook, не называя имен

Дословно областное СБУ: "Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области не принимали участия в следственных действиях, которые сегодня (6 августа – ред.) проводит ГФС у представителей коммерческих структур в Днепре, связанных с публичными фигурами в том числе.

Отдельно отмечаем: Служба безопасности Украины вне политики и действует исключительно в пределах задач и полномочий, определенных действующим законодательством нашего государства".

Этому предшествовало: 6 августа Корбан сообщил: "Сотрудники СБУ совместно с работниками налоговой полиции пришли в дом с обысками к моим бизнес-партнерам, друзьям и даже родственникам. И это 125 обыск за последние два месяца".

А командир "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош написал: "Поступила информация об обыске в квартире Геннадия Корбана".

"Украинская правда" в Threads

Темы: КорбанСБУДнепропетровская областьФискальная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Корбан
Гражданством Корбана занимался не Зеленский или Ермак – Филатов
Ермак: Из-за лишения гражданства Корбана оборона Днепра не пострадала
Корбан молчит о гражданстве по совету юристов, но говорит – в Украине куча израильских паспортов
Последние новости
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
Все новости...
Реклама: