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СБУ задержала экс-военного: призвал сепаратистов к боевым действиям

Пятница, 7 августа 2020, 12:58
Фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Сумах бывшего украинского военного, который призвал сепаратистов к ведению активных боевых действий.

Источник: СБУ

Дословно: "Бывший украинский военный... после отставки пренебрег присягой и призывал к нарушению территориальной целостности Украины. Эти материалы он размещал на персональных страницах с почти тысячной аудиторией в российской социальной сети". 

 

Детали: Во время обысков правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

Действия экс-военного квалифицировали по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) УК.

Кроме того, подозрение в содействии террористической организации объявили сепаратистскому интернет-агитатору из Кировоградской области. Мужчина вел сообщества в соцсетях для сбора финансовой помощи боевикам.

Украинская правда
Темы: СБУсепаратизм


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