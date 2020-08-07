СБУ задержала экс-военного: призвал сепаратистов к боевым действиям

Служба безопасности Украины разоблачила в Сумах бывшего украинского военного, который призвал сепаратистов к ведению активных боевых действий.

Источник: СБУ

Дословно: "Бывший украинский военный... после отставки пренебрег присягой и призывал к нарушению территориальной целостности Украины. Эти материалы он размещал на персональных страницах с почти тысячной аудиторией в российской социальной сети".

Детали: Во время обысков правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

Действия экс-военного квалифицировали по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) УК.

Кроме того, подозрение в содействии террористической организации объявили сепаратистскому интернет-агитатору из Кировоградской области. Мужчина вел сообщества в соцсетях для сбора финансовой помощи боевикам.