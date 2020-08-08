Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский поручил Кабмину мобилизовать силы для борьбы с COVID-19

Суббота, 8 августа 2020, 09:55
пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что правительству следует "мобилизовать силы", чтобы избежать второй волны коронавирусной инфекции.

Источник: поручение Зеленского премьеру Денису Шмыгалю, сообщает пресс-служба президента

Прямая речь: "Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала".

Детали: Учитывая стремительный рост количества случаев заболевания COVID-19 в Украине, президент дал поручение Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.

Кроме того, Зеленский приказал правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мер.

Также Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 7 августа, в Украине выявлено 1489 новых случаев коронавируса. При этом 27 человек умерло, 600 – выздоровело.

Динамику эпидемии COVID-19 в Украине и мире можно проследить на инфографике "Украинской правды".

Читайте также: Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Украинская правда
Темы: ЗеленскийКабинет министровкоронавирускарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве 200 случаев коронавируса за сутки

Журналист-расследователь заявил о прослушивании

Коронавирус в Украине: опять антирекорд, 1489 случаев

В Telegram слили персональные данные 7 тысяч военных – Офис омбудсмена

фотоБеларусь депортировала двух украинских журналистов

Новости 7 августа: коронавирусные антирекорды, дело Коломойского

Все новости...
Зеленский
Зеленский представит "нормандской четверке" успехи перемирия
Зеленский ответил на петицию о Киево-Печерской лавре для УПЦ МП
Зеленский о Татарове: Осталось много нормальных, которые не побежали за Януковичем
Последние новости
10:33
ЕС сократил список стран, из которых разрешен въезд
10:07
В Киеве 200 случаев коронавируса за сутки
09:55
Зеленский поручил Кабмину мобилизовать силы для борьбы с COVID-19
09:41
Степанов инициирует усиление контроля за карантинными мерами
09:15
Журналист-расследователь заявил о прослушивании
08:48
Коронавирус в Украине: опять антирекорд, 1489 случаев
08:37
В Telegram слили персональные данные 7 тысяч военных – Офис омбудсмена
08:00
Новости пятницы и ночи: коронавирусные антирекорды, дело Коломойского
07:40
Объединенные силы не "купились" на провокации боевиков - штаб
07:13
В полиции назвали регионы, где больше всего нарушают карантин
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!