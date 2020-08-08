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Зеленский поручил Кабмину мобилизовать силы для борьбы с COVID-19

Суббота, 8 августа 2020, 09:55
Зеленский поручил Кабмину мобилизовать силы для борьбы с COVID-19
пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что правительству следует "мобилизовать силы", чтобы избежать второй волны коронавирусной инфекции.

Источник: поручение Зеленского премьеру Денису Шмыгалю, сообщает пресс-служба президента

Прямая речь: "Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала".

Детали: Учитывая стремительный рост количества случаев заболевания COVID-19 в Украине, президент дал поручение Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.

Кроме того, Зеленский приказал правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мер.

Также Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 7 августа, в Украине выявлено 1489 новых случаев коронавируса. При этом 27 человек умерло, 600 – выздоровело.

Динамику эпидемии COVID-19 в Украине и мире можно проследить на инфографике "Украинской правды".

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Украинская правда

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Темы: ЗеленскийКабинет министровкоронавирускарантин
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