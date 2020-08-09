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Смертельное ДТП на Житомирщине: полиция показала фото разбитой маршрутки

Воскресенье, 9 августа 2020, 08:46
Смертельное ДТП на Житомирщине: полиция показала фото разбитой маршрутки

В Коростенском районе Житомирской области 8 августа в результате столкновения маршрутного микроавтобуса с грузовиком погибли четверо людей, еще один человек получил травмы.

Источник: сайт Нацполиции в Житомирской области

Детали: Предварительно, произошло лобовое столкновение маршрутки "Фольксваген Крафтер", которая двигалась из Киева до пгт Лугины, с фурой "МАН" с полуприцепом, выехавшей на встречную полосу движения.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы полиции, следователи отдела расследования ДТП Следственного управления ГУНП, спасатели и патрульные.

Дословно: "В результате столкновения погибли 4 человека: 47-летний водитель маршрутки, житель Лугинщини, и трое его пассажиров, лугинчанин 29-ти лет, 44-летняя овручанка и 19-летняя девушка.

Водитель грузовика, 64-летний житель Запорожья, получил травмы, с которыми был госпитализирован в больницу. Мужчина задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УПК Украины и находится в больничной палате под круглосуточной охраной полицейских".

 
 
 

Украинская правда

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Темы: ДТПЖитомирская область
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