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Пандемия: Украина 15-я за суточным приростом случаев коронавируса

Вторник, 1 сентября 2020, 05:32
Пандемия: Украина 15-я за суточным приростом случаев коронавируса

По состоянию на 31 августа во мире подтвердили 239 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За числом зарегистрированных больных за сутки Украина на 15 позиции среди других стран.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых заражений зафиксировали в Индии – 68 тысяч. В Бразилии обнаружили 48,5 тысяч случаев, в США – более 38 тысяч, в Аргентине – более 9 тысяч.

В Украине, Бангладеш, Испании и Израиле зарегистрировали более 2 тысяч новых больных.

Также 30 августа от осложнений заболевания умерли 4047 человек.

Всего за время пандемии диагностировали 25,6 млн случаев заражения, из них 854 тысяч – летальные.

Сейчас вылечились 17,9 млн больных. 

 
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Напомним:

  • За воскресенье 30 августа в Украине диагностировали 2 141 больного коронавирусной болезнью, 30 больных умерли, 380 человек получили подтверждение выздоровления от COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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