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Пандемия: Украина 15-я за суточным приростом случаев коронавируса

Вторник, 1 сентября 2020, 05:28

По состоянию на 31 августа во мире подтвердили 239 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За числом зарегистрированных больных за сутки Украина на 15 позиции среди других стран.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых заражений зафиксировали в Индии – 68 тысяч. В Бразилии обнаружили 48,5 тысяч случаев, в США – более 38 тысяч, в Аргентине – более 9 тысяч.

В Украине, Бангладеш, Испании и Израиле зарегистрировали более 2 тысяч новых больных.

Также 30 августа от осложнений заболевания умерли 4047 человек.

Всего за время пандемии диагностировали 25,6 млн случаев заражения, из них 854 тысяч – летальные.

Сейчас вылечились 17,9 млн больных. 

 
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Напомним:

  • За воскресенье 30 августа в Украине диагностировали 2 141 больного коронавирусной болезнью, 30 больных умерли, 380 человек получили подтверждение выздоровления от COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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