В РФ более миллиона больных COVID-19

В России сообщили, что общее число инфицированных COVID-19 в стране превысило 1 миллион человек.

Источник: штаб по борьбе с вирусом в РФ "Стопкоронавирус.РФ" по состоянию на 1 сентября

Детали: Отмечается, что за минувшие сутки в РФ выявлено 4729 новых случаев заболевания.

С начала распространения COVID-19 в России от инфекции умерли 17 299 человек (123 человека за последние сутки).

Выздоровели 815 705 человек. За минувшие сутки из больниц выписали 6318 пациентов.

По данным штаба в РФ провели свыше 36,9 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 204 тысячи тестов за последние сутки.

Отметим, что Россия подает свои данные вместе с территорией оккупированного полуострова Крым. По информации оккупантов в Крыму коронавирус подтвердили у 2453 человек, 31 человек умер.

Предыстория: