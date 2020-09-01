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В РФ более миллиона больных COVID-19

Вторник, 1 сентября 2020, 11:38
В РФ более миллиона больных COVID-19

В России сообщили, что общее число инфицированных COVID-19 в стране превысило 1 миллион человек.

Источник: штаб по борьбе с вирусом в РФ "Стопкоронавирус.РФ" по состоянию на 1 сентября

Детали: Отмечается, что за минувшие сутки в РФ выявлено 4729 новых случаев заболевания.

С начала распространения COVID-19 в России от инфекции умерли 17 299 человек (123 человека за последние сутки).

Выздоровели 815 705 человек. За минувшие сутки из больниц выписали 6318 пациентов.

По данным штаба в РФ провели свыше 36,9 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 204 тысячи тестов за последние сутки.

Отметим, что Россия подает свои данные вместе с территорией оккупированного полуострова Крым. По информации оккупантов в Крыму коронавирус подтвердили у 2453 человек, 31 человек умер.

Предыстория:

  • В начале июля российское Минобороны объявило, что в стране начинают клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса на добровольцах из числа военнослужащих, их уже отобрали.
  • 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 и его дочь уже вакцинировалась.

Украинская правда
Темы: РосcиякоронавирусCovid-2019вакцинация
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