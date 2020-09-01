Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В РФ более миллиона больных COVID-19

Вторник, 1 сентября 2020, 11:38

В России сообщили, что общее число инфицированных COVID-19 в стране превысило 1 миллион человек.

Источник: штаб по борьбе с вирусом в РФ "Стопкоронавирус.РФ" по состоянию на 1 сентября

Детали: Отмечается, что за минувшие сутки в РФ выявлено 4729 новых случаев заболевания.

С начала распространения COVID-19 в России от инфекции умерли 17 299 человек (123 человека за последние сутки).

Выздоровели 815 705 человек. За минувшие сутки из больниц выписали 6318 пациентов.

По данным штаба в РФ провели свыше 36,9 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 204 тысячи тестов за последние сутки.

Отметим, что Россия подает свои данные вместе с территорией оккупированного полуострова Крым. По информации оккупантов в Крыму коронавирус подтвердили у 2453 человек, 31 человек умер.

Украинская правда
Темы: РосcиякоронавирусCovid-2019вакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Экс-глава Укроборонпрома не задекларировал квартиру за $700 000 - СМИ

COVID: За сутки 2 тысячи больных, в Харьковской и Одесской областях – больше всего

Неконституционность назначения: Ситник не удивлен решением КСУ

Новости 31 августа: юморист Филимонов, комментарии Фокина

"Антонов" изготовил первый самолет без российских деталей

Порошенко ведет на местные выборы экс-политзаключенных Кремля и активистов

Все новости...
Росcия
В Эстонии напомнили, что Россия часто является "не частью решения, а частью проблемы"
"Антонов" изготовил первый самолет без российских деталей
Лукашенко обещает вынести новую Конституцию на обсуждение. РФ хочет поделиться опытом Путина
Последние новости
11:38
В РФ более миллиона больных COVID-19
11:32
Курс валют на 1 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:31
В Раде предлагают не выгонять госслужащих на пенсию
11:31
В этом году в школу пошло больше первоклассников
11:29
У мэра Тернополя-COVID-19
11:13
Ляшко рассказал, когда вакцину от COVID-19 смогут массово применять в Украине
11:12
Маск обогнал Цукерберга в рейтинге самых богатых людей мира – Bloomberg
10:56
Болгария будет впускать украинцев без теста и карантина минимум до конца сентября
10:52
Экс-глава Укроборонпрома не задекларировал квартиру за $700 000 - СМИ
10:52
инфографикаВ Киеве от коронавируса умерли уже 213 человек
Все новости...