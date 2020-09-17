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В Кремле намекнули, что до Нового года о "нормандской встрече" говорить рано

Четверг, 17 сентября 2020, 14:50
В Кремле намекнули, что до Нового года о нормандской встрече говорить рано

Пресс-секретарь российского президента Владимир Путина заявил, что говорить о перспективах встречи нормандской четверки пока преждевременно.

Источник: спикер Путина Дмитрий Песков, "РИА Новости"

Прямая речь: "Пока преждевременно говорить (о встрече в нормандском формате – ред.). У всех глав государств есть намерения продолжать этот процесс…

Как неоднократно говорил президент (Путин – ред.), должна быть проделана домашняя работа и должны быть реализованы те договорённости, которые достигнуты в Париже. Пока констатировать, что здесь мы продвинулись, мы не можем. Да, желание продолжать работу есть, но нужно выполнить предыдущие договорённости".

Детали: На просьбу уточнить, может ли саммит состояться до конца года, представитель Кремля ответил: "трудно сказать".

Прямая речь: "Есть какие-то позитивные подвижки... но если почитать парижский документ, то мы с вами увидим, что пока ещё рано отчитываться перед главами государств".

Что было раньше: 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после встречи советников должна состояться встреча лидеров нормандской четверки. По крайней мере, по словам Зеленского, все лидеры подтверждают готовность к встрече.

Встреча советников должна состояться в течение 10 дней.

Предыстория:

  • 11 сентября в ведомстве федерального канцлера Германии в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки": Украины, России, Германии и Франции, которые длились 7 часов.
  • Главным результатам переговоров руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал договоренность продолжить режим "тишины" в Донбассе. По его словам, делегации прошли практически по всем пунктам договоренностей лидеров, достигнутых в Париже в декабре 2019 года.
  • Ермак выразил надежду, что следующая встреча советников состоится в течение ближайших недель, а нормандская встреча на уровне лидеров – до конца года.
  • Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил о якобы договоренности с украинской стороной, что Верховная Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах от 15 июля и представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Андрей Костин это подтвердил.
  • Однако официальные сообщения Украины и России о результате переговоров в Берлине отличались: в частности, Ермак не подтвердил слов Козака о согласии внести коррективы в постановление о назначении выборов в Украине, а Козак заявил, что условий для проведения "нормандской" встречи с участием Владимира Путина нет.
  • Действующее постановление ВР предусматривает, что местные выборы на оккупированных территориях 25 октября не проводятся, а будут назначены только после деоккупации и прекращения вооруженной агрессии России против Украины, включая вывод и разоружение незаконных вооруженных формирований и восстановление контроля Украины над своей границей. Россия требует изменений для ОРДЛО.

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Темы: нормандский форматРосcияУкраина
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