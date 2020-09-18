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Новости 18 сентября: Зеленський і Порошенко, хасиди на кордоні

Пятница, 18 сентября 2020, 21:28

Зеленский говорит, что сам хочет независимую САП, а Порошенко пугает потерей безвиза, Хасиды отступили от украинской границы, оставив груды мусора, — актуальные новости 18 сентября.

О Зеленском и Порошенко

Президент Владимир Зеленский заявил, что его предшественник Петр Порошенко до сих пор считает себя монархом Украины и он не может "забирать" или "давать" безвиз Украине.

О хасидах на границе

Все иностранцы-паломники оставили территорию рядом с линией границы Украины с Беларусью напротив пункта пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области.

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