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Почти 80% больных коронавирусом медиков выздоровели на Львовщине

Среда, 2 сентября 2020, 04:29
Почти 80% больных коронавирусом медиков выздоровели на Львовщине

По состоянию на 31 августа во Львовской области от коронавируса вылечились 1359 медиков из 1745 зарегистрированных случаев.

Источник: сообщение Львовской ОГА

Детали: Сообщается, что на коронавирус заболел 591 врач, 668 человек из среднего медицинского персонала, 306 – младшего медицинского персонала и 180 человек среди прочего персонала.

Наибольшее количество случаев среди медиков была зафиксирована в клинической больнице скорой медицинской помощи Львова (185 медработников).

"Так, к примеру, в областной клинической больнице заболело 125 медиков, 108 медиков во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, во Львовском областном госпитале инвалидов войн и репрессированных - 51", – отметили в ЛОГА.

Напомним:

  • 2088 случаев заболевания COVID-19 подтверждено в Украине 31 августа, в последний день лета умерли от осложнений коронавируса 48 больных, а 688 человек выздоровели.
  • За все время пандемии коронавирус обнаружили у 8 077 детей и у 11 362 медработников.

Украинская правда
Темы: коронавирусмедицина
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