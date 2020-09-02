Почти 80% больных коронавирусом медиков выздоровели на Львовщине

По состоянию на 31 августа во Львовской области от коронавируса вылечились 1359 медиков из 1745 зарегистрированных случаев.

Источник: сообщение Львовской ОГА

Детали: Сообщается, что на коронавирус заболел 591 врач, 668 человек из среднего медицинского персонала, 306 – младшего медицинского персонала и 180 человек среди прочего персонала.

Наибольшее количество случаев среди медиков была зафиксирована в клинической больнице скорой медицинской помощи Львова (185 медработников).

"Так, к примеру, в областной клинической больнице заболело 125 медиков, 108 медиков во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, во Львовском областном госпитале инвалидов войн и репрессированных - 51", – отметили в ЛОГА.

Напомним: