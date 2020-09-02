Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Почти 80% больных коронавирусом медиков выздоровели на Львовщине

Среда, 2 сентября 2020, 04:29

По состоянию на 31 августа во Львовской области от коронавируса вылечились 1359 медиков из 1745 зарегистрированных случаев.

Источник: сообщение Львовской ОГА

Детали: Сообщается, что на коронавирус заболел 591 врач, 668 человек из среднего медицинского персонала, 306 – младшего медицинского персонала и 180 человек среди прочего персонала.

Наибольшее количество случаев среди медиков была зафиксирована в клинической больнице скорой медицинской помощи Львова (185 медработников).

"Так, к примеру, в областной клинической больнице заболело 125 медиков, 108 медиков во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, во Львовском областном госпитале инвалидов войн и репрессированных - 51", – отметили в ЛОГА.

Напомним:

  • 2088 случаев заболевания COVID-19 подтверждено в Украине 31 августа, в последний день лета умерли от осложнений коронавируса 48 больных, а 688 человек выздоровели.
  • За все время пандемии коронавирус обнаружили у 8 077 детей и у 11 362 медработников.

Украинская правда
Темы: коронавирусмедицина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Стефанчук не исключает отставки министров экономики и финансов

Новости 1 сентября: выгнанный Лерос, неотстраненный Вовк

Гео Лероса исключили из фракции "Слуги народа"

"Это не финал": Вовк отреагировал на решение ВСП по его делу

ВСП оставил в должности скандального голову ОАСК Вовка

Зеленский считает, что украинские школы готовы к дистанционному обучению

Все новости...
коронавирус
У школьника на Запорожье обнаружили COVID-19: весь класс ушел на каникулы
На Буковине вдвое уменьшилось количество заражений COVID-19
Под Кабмином устроили танцы: протестуют против закрытия дискотек
Последние новости
04:29
Почти 80% больных коронавирусом медиков выздоровели на Львовщине
03:31
ФотоСБУ обнаружила арсенал оружия в Луганской области
02:42
ВидеоВ День знаний в Беларуси задержали 80 человек, в том числе студентов – правозащитники
01:51
Facebook разоблачил проект российской "фабрики троллей"
01:00
Вслед за Вовком: ВРП не поддержала отстранение скандальных судей ОАСК
00:26
Стефанчук не исключает отставки министров экономики и финансов
23:57
У школьника на Запорожье обнаружили COVID-19: весь класс ушел на каникулы
23:26
На Буковине вдвое уменьшилось количество заражений COVID-19
22:49
видеоЛукашенко считает, что при новой власти в Беларуси будет "не люстрация, а резня"
22:24
На коронавирус заболел глава управления образования Ровенской области
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!