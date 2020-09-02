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Полиция усилила патрулирование центра Киева

Среда, 2 сентября 2020, 10:51

Из-за запланированных акций в центре Киева полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.

Источник: полиция

Дословно: "Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство".

Детали: Правоохранители отмечают, что организаторы мероприятий анонсировали, что могут использовать авто при проведении акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации.

Вместе с этим полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

2 сентября владельцы машин с европейскими номерами так называемые "евробляхеры" устроили очередную акцию протеста за доступную растаможку авто в Украине.

Украинская правда
Темы: Киевполицияакции


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